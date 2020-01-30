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İtalya'da gemi karantinaya alındı: 30 Türk var

Akdeniz'de kruvaziyerde seyahat eden Çinli çiftte görülen yüksek ateş sebebiyle gemi, İtalya'nın Civitavvechia kenti limanına demirledi.

AA | 30.01.2020 - 16:08..
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 6 bin yolcusu olduğu belirtilen Costa Crociere şirketine ait kruvaziyer, Çinli bir çiftte tespit edilen yüksek ateş nedeniyle ülkenin batısındaki Civitavecchia Limanı'na demir attı.

TEDBİR AMAÇLI KARANTİNA

Çinli çift, yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle önce geminin revirinde tedavi altına alındı, ardından tetkikler için Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne götürüldü. Tedbir amacıyla Çinli çiftin odası ve bu odaya yakın yolcuların odası boşaltılarak, karantinaya alındı.

30 TÜRK YOLCU VAR

Gemide 751 Çinli yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşılırken, 30 Türk yolcunun olduğu da aktarıldı.

İtalya'da gemi karantinaya alındı: 30 Türk var

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

VİRÜSÜN YAYILDIĞI ÜLKELER

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

ŞİMDİYE KADAR 170 KİŞİ ÖLDÜ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı. Çin'de, bu sabah itibarıyla, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükselmişti.

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