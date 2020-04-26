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İtalya'da günün koronavirüs bilançosu

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260 artarak, 26 bin 644’e yükseldi.

AA |
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İtalya'da günün koronavirüs bilançosu

ABD'den sonra korona nedeniyle can kaybının en yüksek olduğu ülke olan İtalya'da sayılar düşse de hayat kayıpları devam ediyor.

İki aydır süren salgına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

AKTİF VAKA SAYISI 103 BİN

Açıklamada, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısının hafta başında başlayan gerilemenin aksine bugün 256’lık artışla 106 bin 103’e ulaştığı bildirildi.

Ülkede bugüne kadar korona bulaşanların toplam sayısı ise 197 bin 675 oldu.

Sivil Savunma verilerinde, iyileşenlerin sayısının bugün 1808'lik artışla 64 bin 928'e çıktığı kaydedildi.

İtalya'da günün koronavirüs bilançosu

260 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Açıklamada, son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 260 daha artarak, 26 bin 644'e yükseldiği belirtildi. Ülkede bugünkü ölü sayısı, 14 Mart’tan (175) bu yana kaydedilen en düşük ölü sayısı oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 2 bin 102 olan sayının bugün 93 düşüşle 2 bin 9’a gerilediği kaydedildi.

Sivil Savunma'nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 757 bin 659 test yapıldığı bildirildi.

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