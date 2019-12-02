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İtalya'da hayat durdu, uçuşlar kapatıldı

İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'nda attığı bomba imha edilirken, boşaltılan bölgelerde hırsızlık ve yağma olmaması için sokaklarda askerler devriye gezdi. Hava sahası da uçuşlara kapatıldı.

AA | 02.12.2019 - 14:13..
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İtalya'nın Torino kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

65 KİLO DİNAMİT İÇERİYOR

Pazar günü kentin tarihi bölgesinde yaşayan binlerce kişi tahliye edilirken çevredeki bölgelerde yaşayan 50 bin kişiye de "ya bölgeyi terk edin ya da imha operasyonu sırasında evinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı. Yetkililer İngiltere'nin attığı bombanın 65 kilo dinamit içerdiğini belirtti.

İtalya'da hayat durdu, uçuşlar kapatıldı

TETİKLEYİCİ MEKANİZMA DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Torino Belediye Başkanı Cihara Appendino, bölgeye gönderilen askerlerin, bombanın arka tarafındaki tetikleyici mekanizmayı devre dışı bıraktığını açıkladı. Pazar akşamüstü gerçekleşen operasyon, yerel basına göre beklenenden daha hızlı tamamlandı.

İtalya'da hayat durdu, uçuşlar kapatıldı

HIRSIZLIK VE YAĞMA OLMAMASI İÇİN ASKERLER DEVRİYE GEZDİ

Operasyon sırasında boşaltılan bölgelerde hırsızlık ve yağma olmaması için sokaklarda askerler devriye gezdi. Torino hava sahası da operasyon boyunca uçuşlara kapatıldı.

İtalya'da hayat durdu, uçuşlar kapatıldı

ALMANYA DA 4 BİN 500 KİŞİYİ TAHLİYE ETMİŞTİ

Bu yıl Almanya'da da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunmuş, kontrollü patlatmadan etkilenmemeleri için 4 bin 500 kişi tahliye edilmişti.

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