Koronavirüsün Avrupa'daki merkezi İtalya'da tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı.

41 bin 35 vakanın görüldüğü ve 3 bin 405 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede koronavirüse yakalananlar, sokak ortasında can vermeye başladı.

İNSANLAR, SOKAK ORTASINDA ÖLÜYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adam yol ortasında yerde hareketsiz bir şekilde yatarken, bir kadının da bankta hayatını kaybettiği görüldü.

İtalya, koronavirüsten ölenler bakımından, virüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bıraktı. Çin'de şimdiye kadar 3 bin 249 kişi öldü.

İtalya'da insanlar sokaklarda ölmeye başladı VİDEO