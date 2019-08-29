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İtalya'da ITALEXIT gündemde

Uzun süren koalisyon görüşmelerinden sonra hükümet kurulan İtalya'da erken seçim kararı alınması sonrasında ITALEXIT konuşuluyor.

Haber Merkezi | 29.08.2019 - 09:40..
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İtalya'da 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerden sonra koalisyon kurma görüşmeleri 3 ay sürdü.

5 Yıldız Hareketi-Lig Partisi ortaklığıyla hükümet kuruldu.

Bu hükümet Avrupa'da popülist partilerin kurduğu ilk hükümet oldu.

Senatoda yapılan hızlı tren oylamasında koalisyondaki iki parti hızlı tren projesi için karşıt oylar verince kriz çıktı.

Başbakan Giuseppe Conte istifasını sundu, koalisyon hükümetinin sonu geldi.

Lig Partisi Başkanı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini erken seçim çağrısı yaptı.

İktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi ve muhalefettki Demokrat Parti ise bu çağrıya karşı çıktı.

İtalya'da ITALEXIT gündemde

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte geçen hafta istifasını sunarak, kurulması 3 ay süren koalisyon hükümetinin sonunu getirmişti.

ARTAN MÜLTECİ VE AB KARŞITLIĞI

Yukarıda İtalya'da son günlerde yaşanan gelişmelerin kısa bir özeti var. Bununla birlikte Avrupa'da artan aşırı sağ ve mülteci karşıtlığı İtalya'da hükümet düzeyinde kendini gösterdi.

Koalisyondaki Lig Partisi Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Salvini görevdeyken; mültecilere karşı sert politikalar yürüttü. Avrupa'nın en büyük mülteci kampını kapattı. Mülteci gemilerinin İtalya karasularına girişine izin vermedi. 53 mültecinin olduğu gemiyi 5 gün boyunca İtalya açıklarında bekletti.

SALVINI'NİN OYLARI ARTTI

İtalya halkından da karşılık bulan Matteo Salvini, iktidar ortağı olduğu dönemde yüzde 17 oy alırken mayısta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 34 oy aldı.

İtalya'da ITALEXIT gündemde

İtalya İçişleri Bakanı ve Lig Partisi Genel Başkanı Matteo Salvini

ITALEXIT GÜNDEMDE

Salvinin'nin başkanı olduğu Lig Partisi 2014'teki AP seçimlerinde yüzde 6,2 oy alırken, mayısta bunu yüzde 34'e çıkardı. AB ve euro karşıtlığını savunan Salvini yapılacak bir seçimde iktidara gelirse İngiltere'nin BREXIT'inin ardından İtalya'nın ITALEXIT'i konuşulacağa benziyor.

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