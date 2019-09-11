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İtalya'da kaçırdıkları uçağın peşinden koştular

Uçağın kalkmak üzere olduğunu fark eden iki arkadaş, havaalanı acil durum kapısından çıkarak uçağı pistte yakalamaya çalıştı.

DHA | 11.09.2019 - 10:52..
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İtalya’nın Cagliari kentindeki Cagliari Elmas Havaalanı’nda, 40 yaşındaki İngiliz ve 54 yaşındaki İtalyan, Londra’ya giden uçuşu beklerken havaalanın barına giderek alkol almaya karar verdi.

Uçuş saatine yakın zamanda yapılan 3 anonsu da duymayan ikili, uçağın kalkmak üzere olduğunu fark edince, havaalanı acil durum kapısına doğru koştu.

HAREKET HALİNDEKİ UÇAĞI PİSTTE YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR

Alkollü ikili, bagajlarını kollarının altına sıkıştırarak havaalanı acil durum kapısını açtı ve piste çıktı. O sırada alarmın da çalmasıyla güvenlik güçleri harekete geçti. İkili, kalkmak üzere hareket etmiş olan uçağı pistte yakalamaya çalıştı.

2 BİN 64 EURO PARA CEZASI

Güvenlik güçleri tarafından yakalanan ikili, uçağın kalkışına engel olamadı. Polisin gözaltına aldığı ikiliye 2 bin 64 euro para cezası verildi ve ikili, bir sonraki Londra uçuşuna da yeni bilet almak zorunda kaldı.

İtalya'da kaçırdıkları uçağın peşinden koştular

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