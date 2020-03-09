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İtalya'da karantinada olan kardeşi ölünce yardım istedi

Sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak kız kardeşinin öldüğünü açıklayan Luca Franzese, "Kız kardeşim arkadaki yatakta ölü olarak yatıyor ve kimse bana yardım etmiyor." diyerek yetkililere seslendi.

Haber Merkezi | 09.03.2020 - 17:32..
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Avrupa ülkelerine sıçrayan koronavirüs can almaya devam ederken, İtalya'da ölü sayısı 366'ya, vaka sayısı ise 7 bin 375'e yükseldi.

Her geçen gün ölümlerin arttığı ülkede, evde karantina altında olan kız kardeşini kaybeden İtalyan vatandaşı Luca Franzese, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.

"KARDEŞİM ARKADAKİ YATAKTA ÖLÜ OLARAK YATIYOR"

Kardeşinin koronavirüsten ölüp ölmediğini bilmediğini belirten Luca Franzese yaptığı paylaşımda,"Dün akşam kız kardeşim yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni yüksek ihtimalle koronavirüs. Dün akşamdan bu yana yetkililerin yardım çağrıma cevap vermesini bekliyorum. Şimdiye kadar kimse geri dönüş yapmadı. Kardeşim arkadaki yatakta yatıyor. Ölü. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum." diyerek isyan etti.

İtalya'da karantinada olan kardeşi ölünce yardım istedi

İtalya'da karantinada olan kardeşi ölünce yardım istedi

İtalya'da karantinada olan kardeşi ölünce yardım istedi

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