İtalya'da konteynerden korona hastanesi

80 binden fazla koronavirüs vakası ve 8 bini aşkın ölümün yaşandığı İtalya, zor günlerden geçiyor.

Her gün binlerce hastanın yoğun bakıma sevk edildiği ülkede, yoğun bakım üniteleri vakalara cevap vermekte zorlanıyor.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ÇÖZÜM

İtalya'da artan yoğun bakım ünitesi ihtiyacına karşı uluslararası tasarımcılar, mühendisler, tıp uzmanları ve askeri uzmanlar bir araya gelerek CURA isimli açık kaynaklı bir proje geliştirdi.

CURA, nakliye konteynerlerinin hızlı bir şekilde taşınabilir yoğun bakım ünitelerine dönüştürülmesini sağlıyor. Konteynerlerin tasarımı, İtalyan mimarlar Carlo Ratti ve Italo Rota tarafından çizildi.

İKİ HASTA ALIYOR

İki hasta alabilen kapsüller, vantilatör ve damar için sıvı standları barındırıyor. Ayrıca, söz konusu birimler şişirilebilir koridor ile birbirine bağlanabiliyor.

MİLANO'DA İNŞA EDİLİYOR

Proje kapsamında ilk konteynerler, İtalya'nın Milano kentinde inşa edilmeye başlandı.