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İtalya'da köprü altında kahve pişiren turistlere ceza

İki ağaç arasına hamak gererek uyuyan ve turistik bir köprünün altında kahve pişiren turistlere 950 euro para cezası kesildi.

AA | 20.07.2019 - 23:06..
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İtalya'nın en turistik kentlerinden Venedik'te de özellikle yaz aylarında yaya trafiğinin çok yoğun olduğu Rialto Köprüsü'nün altında kahve pişiren iki kişi toplam 950 euro (yaklaşık 6 bin TL) cezaya çarptırıldı. 35 ve 32 yaşlarındaki Almanya vatandaşı iki turist küçük bir pişirici ile kahve hazırlarken yakalandı. Venedik Belediyesi "Rialto köprüsü altında kamp kurarken yakalanan" iki turiste para cezasının yanı sıra kentten uzaklaştırılma cezası verildiğini de açıkladı.

İtalya'da köprü altında kahve pişiren turistlere ceza

"VENEDİK'E HERKES SAYGI GÖSTERMELİ"

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da "Venedik'e herkes saygı göstermeli, kentimize gelip istedikleri gibi davranabileceklerini düşünen terbiyesizler de anlamalı ki yakalanacaklar, ceza alacaklar ve kentten atılacaklar" dedi.

İtalya'da köprü altında kahve pişiren turistlere ceza

GÜNÜBİRLİK GELEN TURİSTTEN AYAKBASTI PARASI

Aralarında Venedik'in de bulunduğu çok sayıda İtalyan kenti, özellikle turizm sezonunda turistik mekanlarda yemek yemek, yerlere oturmak, çeşme ve süs havuzlarına girmek gibi "anti-sosyal" davranış biçimlerine yasak ve kısıtlamalar getiriyor. Venedik'e günübirlik olarak giden turistlerden 10 euro'ya kadar "ayakbastı parası" alınması da kararlaştırılmıştı.

İtalya'da köprü altında kahve pişiren turistlere ceza

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