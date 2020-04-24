İtalya'da korona bilançosu 25 bin 969 oldu

İtalya'da koronavirüs 420 can daha aldı.

Ülkede iki aydır devam eden salgına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

VAKA SAYILARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Açıklamada, ülkedeki aktif korona vaka sayısında hafta başında başlayan gerilemenin bugün de sürdüğü belirtilerek, vaka sayısının 106 bin 527’ye düştüğü bildirildi.

Ülkede bugüne kadar virüs bulaşanların sayısının toplam 192 bin 994 olduğu, iyileşenlerin sayısının da bugün 2 bin 992 artışla 60 bin 498'e çıktığı ifade edildi.

420 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Açıklamada, son 24 saatte korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 420 artarak, 25 bin 969'a yükseldiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğü bildirilen açıklamada, 2 bin 267 olan yoğun bakım hasta sayısının bugün 2 bin 173'e gerilediği kaydedildi.