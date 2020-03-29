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İtalya'da koronadan can kaybı 10 bin 779'a çıktı

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 756 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki toplam can kaybı 10 bin 779'a çıktı.

AA | 29.03.2020 - 20:51..
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İtalya'da 5 hafta önce ortaya çıkan koronavirüs salgınına ilişkin son bilgiler Roma'da düzenlenen basın toplatınsında paylaşıldı.

İTALYA'DAKİ MEVCUT VAKA SAYISI 73 BİN 880

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut vaka sayısının 73 bin 880'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının 97 bin 689 olduğunu açıkladı.

Borrelli, dün 12 bin 384 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 646 artışla 13 bin 30'a ulaştığını kaydetti.

ÖLÜ SAYISI 10 BİN 779'A YÜKSELDİ

Ölü sayısının son 24 saatte 756 artarak 10 bin 779'a yükseldiğini belirten Borrelli, salgınla mücadele için İtalya'ya 30 sağlık çalışanı gönderen Arnavutluk'a da teşekkür etti.

SON 3 GÜNDE EN DÜŞÜK ÖLÜM BUGÜN YAŞANDI

İtalya'da bugünkü ölü sayısı, son 3 günün en düşüğü oldu.

Ülkede en çok koronavirüs kaynaklı ölüm ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesi, 416 ölüyle yine başı çekti.

İtalya'da koronadan can kaybı 10 bin 779'a çıktı

102 YAŞINDAKİ KORONA HASTASI İYİLEŞTİ

Öte yandan, Cenova kentinden 102 yaşındaki Italica Grondona, koronavirüsü yenmeyi başardı.

Cenova'nın içinde bulunduğu Ligurya Bölgesel Yönetim Başkanı Giovanni Toti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Lina Nine olarak anılan Grondona'yı aradığını, Grondona'nın kendisine hastanedeki başarılı tedaviden dolayı teşekkür ettiğini aktardı.

Lina Nine'nin umudun sembolü haline geldiğini vurgulayan Toti, Grondona için "Tarihimizin güzel bir sayfasısın." ifadesini kullandı.

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