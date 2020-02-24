Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor.

İlk olarak Asya ülkelerinde başlayan koronavirüs ölümleri Avrupa'da da görülmeye başlandı.

Avrupa'da en çok vakanın görüldüğü ülke ise İtalya oldu...

Ülkede salgın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken koronavirüsün bulaştığı kişilerin sayısı ise 219'a ulaştı.

İtalya'da koronavirüs korkusu marketleri boşalttı VİDEO

MARKETLERİ BOŞALTTILAR

İtalya'da koronavirüs görüldüğü bölgelerde halk marketlere akın etti. Paniğe kapılan halk salgına hazırlık amacıyla stoklamak için mağazaları boşalttı.

KİLİSELER ZİYARETE KAPANDI

İtalyan hükümeti salgının yayılmasını önlemek adına önlemleri artırdı.

Birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verilirken, Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilisenin de ziyarete kapatıldığı bildirildi.