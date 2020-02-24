taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1573
Euro
6.6596
Altın
1676.79
Borsa
113980.12
Gram Altın
332.056
Bitcoin
60334.84

İtalya'da koronavirüs korkusu marketleri boşalttı

Koronavirüs sebebiyle 5 kişinin ölmesi İtalyanları panikletti. Evlerine kapanan İtalyanlar marketleri yağmaladı.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 16:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İtalya'da koronavirüs korkusu marketleri boşalttı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor.

İtalya'da koronavirüs korkusu marketleri boşalttı

İlk olarak Asya ülkelerinde başlayan koronavirüs ölümleri  Avrupa'da da görülmeye başlandı.

İtalya'da koronavirüs korkusu marketleri boşalttı

Avrupa'da en çok vakanın görüldüğü ülke ise İtalya oldu...

Ülkede salgın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken koronavirüsün bulaştığı kişilerin sayısı ise 219'a ulaştı.

İtalya'da koronavirüs korkusu marketleri boşalttı

İtalya'da koronavirüs korkusu marketleri boşalttı VİDEO

MARKETLERİ BOŞALTTILAR

İtalya'da koronavirüs görüldüğü bölgelerde halk marketlere akın etti. Paniğe kapılan halk salgına hazırlık amacıyla stoklamak için mağazaları boşalttı.

İtalya'da koronavirüs korkusu marketleri boşalttı

İtalya'da koronavirüs korkusu marketleri boşalttı

İtalya'da koronavirüs korkusu marketleri boşalttı

KİLİSELER ZİYARETE KAPANDI

İtalyan hükümeti salgının yayılmasını önlemek adına önlemleri artırdı.

Birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verilirken, Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilisenin de ziyarete kapatıldığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Samsun'da eski rektörü 117 bin dolar dolandırdılar
Kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen eski bir rektör, dolandırıldığını fark edince şikayetçi oldu.
İzmir’de silahlı soygun girişimi
Bir markete girerek silahlı soygun yapmak isteyen hırsız, kasiyer tarafından engellendi. Silahlı soygun girişimi ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hakkari'de bir hasta atlı kızakla ambulansa yetiştirildi
Yüksekova'da hastalanan bir kişi, atlı kızakla 13 kilometre taşındı. Hastaneye kaldırılan kadın, anjiyo yapılmak üzere Van'a sevk edildi.
İran'da koronavirüs nedeniyle türbelere gitmeyin uyarısı
Koronavirüs ölümlerinin artmasının ardından İran Sağlık Bakanı, türbelere gidilmemesini istedi. Mollalar bu uyarıya kızgın.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
136
Ozan Tufan: Böyle bir şey olabilir mi
Ozan Tufan: Böyle bir şey olabilir mi
284
Can Yaman, yine İtalya'da
Can Yaman, yine İtalya'da
131
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
249
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 50'ye yükseldi
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 50'ye yükseldi
227
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı
591
Ersun Yanal: İstifam söz konusu değil
Ersun Yanal: İstifam söz konusu değil
243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir