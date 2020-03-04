Koronavirüs dünyada hızla yayılıyor

Çin'de ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olduktan sonra, Avrupa ve Asya'da da etkili olan koronavirüs salgınının yarattığı panik hali, dünyayı etkilemeye devam ediyor.

Başta İran ve İtalya olmak üzere, virüsün hızla yayıldığı ülkelerde önlem üzerine önlemler alınmaya devam ediyor.

İTALYA'DA TÜM OKULLAR TATİL

Dün güncellenen dsayılara göre, 79 kişinin öldüğü, 2 bin 263 kişinin enfekte olduğu İtalya'da tüm okul ve üniversitekler geçici olarak tatil edildi.

FİNAL MAÇI ERTELENDİ

Virüs futbolu ta vurdu. Juventus ile Milan arasında dün akşam oynanması beklenen İtalya Kupası yarı final rövanş karşılaşması, virüs nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştı.

İRAN'DA CUMA NAMAZLARI İPTAL EDİLDİ

Koronavirüsün tüm ülkeye yayıldığı İran'da, 92 kişi hayatını kaybederken 2 bin 822'ye de virüs bulaştığı açıklandı.

Halkı kalabalık toplantılara katılmamaları yönünde uyaran İran yönetimi tüm eyalet merkezlerinde cuma namazlarını iptal etti.

Açılamayı yapan İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde, bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN UMRE ZİYARETLERİNİ DURDURDU

Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.





VİRÜS AB KURUMLARINA SIÇRADI

Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Brüksel'deki Avrupa Savunma Ajansında (EDA) ikoronavirüs vakası tespit edildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin hastalık teşhis edildikten sonra işe gelmediği bilgisi paylaşıldı.

Hastayla irtibatta olan kişilerin de 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alacağı ifade edildi.

AZERBAYCAN'DA OKULLAR 1 HAFTA TATİL EDİLDİ

2 kişide koronavirüs tespit edilen Azerbaycan'da okullar tatil edildi.

Azerbayacan Bakanlar Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bugünden itibaren eğitime bir haftalık ara verildiği açıklandı.

Açıklamada, koronavirüs salgınının daha fazla kişiye yayılmasını engellemek, bu alandaki uygun önleyici tedbirlerin etkinliğinin artırılması, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında dezenfekte ve diğer önleyici tedbirlerin artırılması amaçlandığı belirtildi.