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İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı

İtalya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle bir günde 18 kişi öldü, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

AA | 03.03.2020 - 04:47..
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İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya hızlıca yayılan koronavirüs, İtalya'da 21 Şubat'ta ortaya çıkmıştı.

Koronavirüsün en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İtalya!'da bugün en çok ölümün görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti.

ÖLÜ SAYISI 52'YE ÇIKTI

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında, hastalığın bulaştığı kişi sayısının 1835'e çıktığını, yaşamını yitirenlere, 15'i Lombardiya, 3'ü de Emilia-Romagna bölgesinden olmak üzere bugün 18 kişinin daha eklendiğini açıkladı. Buna göre, dün 34 olarak duyurulan ölü sayısı 52'ye çıktı.

Borrelli, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 149'a ulaştığını kaydetti.

SOKAKLARDAKİ KALABALIK AZALDI

Kovid-19 vakaları başkent Roma'ya kadar uzanırken, sokaklarda maske ile dolaşanların sayısının arttığı, buna karşılık İspanyol Merdiveni, Trevi Çeşmesi, Corso Caddesi gibi önemli meydan ve caddelerin eskisi kadar kalabalık olmadığı gözlendi.

İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı

AB ÜLKELERİ 1 MİLYAR AVRO KAYBETTİ

Fransız BFMTV kanalına konuşan iç pazardan sorumlu Avrupa Komiseri Thierry Breton, "Koronavirüsten dolayı küresel ekonomide önemli boyutta yavaşlama var. Koronavirüsten dolayı AB ülkelerinin turizm sektöründeki kaybı aylık 1 milyar avro." dedi.

ÇİNLİLER SEYAHATLARINI DURDURDU

Çinlilerin artık seyahat etmediklerini vurgulayan Breton, 2018'de 149,7 milyon Çinlinin seyahat ettiğini ve 2017 rakamlarına göre Çinlililerin turizm sektöründeki toplam harcamalarının 260 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Diğer yandan, Almanya'da da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının da 157'ye çıktığı bildirildi.

İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı

İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı

İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı

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