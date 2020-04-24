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İtalya'da koronavirüs sonrasında toplu taşıma sil baştan

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, salgından kötü şekilde etkilenen İtalya'nın toplu ulaşımında yaşanacak değişime ilişkin görseller paylaştı.

Haber Merkezi |
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İtalya'da koronavirüs sonrasında toplu taşıma sil baştan

Dünya, koronavirüs salgını sonrası dönemde yeni düzene geçmeye hazırlanıyor.

Salgının yol açtığı değişiklik, yaşam tarzından toplu ulaşıma kadar her şeyi etkileyecek.

Avrupa kıtasında koronavirüsten kötü şekilde etkilenen ülkeler arasında olan İtalya'da Giuseppe Conte hükümeti, hayatı 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak normale döndürmeyi deneyecek.

"NORMALLEŞME, ESKİYE DÖNÜŞ DEĞİL"

Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, "İtalya, #Kovid19’un felce uğrattığı hayatı 4 Mayıs’tan itibaren normalleştirmeyi deneyecek. Normalleşme ‘eskiye dönüş’ değil elbet." diye yazdı.

İtalya'da koronavirüs sonrasında toplu taşıma sil baştan

TOPLU ULAŞIMDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Salgının, ülkedeki hayat tarzında köklü değişikliklere yol açacağını belirten Göktaş, "Sosyal mesafe zorunluluğu, otobüs, metro, tren ve uçakta oturma düzenimizi de değiştirecek." ifadesini kullandı.

İTALYA'DA TOPLU TAŞIMA NASIL OLACAK

Göktaş'ın paylaştığı görsellerde, İtalya'da koronavirüs sonrası dönemde toplu taşımada oturma düzeninin nasıl değişeceği görülüyor.

Buna göre, otobüslerde her 4 koltuktan 1'i kullanılacak. Teması azaltmak adına, koltuk sıraları arasına ayrıştırma perdesi konulacak.

İtalya'da koronavirüs sonrasında toplu taşıma sil baştan

HER OTOBÜSE DEZENFEKTAN, 2 KOLTUKTAN 1'İ BOŞ

Hijyen kurallarının da sıkı şekilde uygulanacağı otobüslerde, eller için dezenfektan cihazı bulunacak.

Şehirler arası otobüslerde her 2'li koltuktan 1'i boş kalacak.

METROLARIN ZEMİNİNDE İŞARETLER OLACAK

Ülkedeki metrolarda ise 2-3 koltuktan sadece 1'i kullanılacak. İçerdeki havayı yenilemek için sürekli havalandırma ve filtreleme yöntemi uygulanacak.

Sosyal mesafenin de gözetileceği metrolarda, zemindeki işaretler ayaktakilerin nerede duracağını gösterecek.

İtalya'da koronavirüs sonrasında toplu taşıma sil baştan

YOLCULAR ARASINDA PLASTİK BARİYER

Koronavirüs sonrası değişikliklerden hızlı tren de nasibini alacak.

4'lü koltuklardan sadece 1'i kullanılabilecekken, yolcular arasında fiziki mesafeyi korumak için plastik bariyer yerleştirilecek.

Otobüslerde olduğu gibi hızlı tren vagonlarında da dezenfektan cihazı olacak. Banliyö trenlerinde kapasitenin azami yüzde 30'unun kullanımına izin verilecek.

İtalya'da koronavirüs sonrasında toplu taşıma sil baştan

UÇAKLARDA 1 METRE MESAFE ŞARTI

Uçaklarda ise yolcular arasında asgari 1 metre mesafe uygulanacak.

Orta koltuk boş bırakılacak ve yolculara maske takma zorunluluğu getirilecek.

Hava yoluyla teması en aza indirebilmek adına koltuklar arasında koruyucu bariyer yer alacak.

İtalya'da koronavirüs sonrasında toplu taşıma sil baştan

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