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İtalya'da koronavirüse karşı Kur'an okutuldu

Koronavirüsten kötü şekilde etkilenen İtalya'nın Carpi kentinde bir imam, Al-i İmran suresini okudu.

DHA |
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İtalya'da koronavirüse karşı Kur'an okutuldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok ülkelerin başında İtalya geliyor.

Carpi kentinde "Salgına karşı birlikte dua ediyoruz" etkinliği düzenlendi.

Belediye Başkanı Alberto Bellelli'nin de hazır bulunduğu etkinlikte salgına karşı bir araya gelen din adamları, Martiri Meydanı'nda dua etti.

Katolik, Ortadoks, Yahudi ve Müslüman cemaatlerinin katıldığı dua töreninde İmam Selmi, koronavirüse karşı Al-i İmran suresini okudu.

"KORKUNÇ VİRÜSE KARŞI HEP BİRLİKTE DUA EDİYORUZ"

Belediye Başkanı Alberto Bellelli, "Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz." dedi.

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İtalya'da koronavirüse karşı Kur'an okutuldu

VİRÜSÜN SON BULMASI İÇİN AL-İ İMRAN SURESİ OKUNDU

İmam Mourad Selmi, virüsün kurbanlarını hatırlamak ve salgının en kısa zamanda durmasını temenni etmek için etkinlikte Al-i İmran suresini okuyarak, salgının son bulması için dua etti.

İmam Selmi, "Biz Müslümanlar bu toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah'a dua ediyoruz." dedi.

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