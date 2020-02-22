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İtalya'da koronavirüsten ikinci ölüm

İtalya'da koronavirüs vakasının 24 saatten kısa sürede çift hanelere ulaşmasının ardından, ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu.

AA | 22.02.2020 - 20:28..
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Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs İtalya'da 2 can aldı.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, dün akşam Padova’da 78 yaşındaki erkek bir hastanın virüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından sabah Lombardiya bölgesindeki Casalpusterlengo’da da bir kadının öldüğü belirtildi.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Ülkenin kuzeyindeki sanayi bölgesi Lombardiya ile kuzeydoğusundaki Veneto bölgesinde vaka sayısında artış devam ediyor.

51 VAKA TESPİT EDİLDİ

Yetkililerin paylaştığı son bilgiye göre, koronavirüs Lombardiya’da 39, Veneto’da da 12 kişi olmak üzere 51 kişiye sıçradı.

450 KİŞİ TESTTEN GEÇİRİLDİ

İlk ölümün görüldüğü Padova’ya bağlı Schiavonia'da da 450 kişinin hastanede karantina altına alındığı ve testlerden geçirildiği kaydedildi.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Virüsün hızla yayıldığı beldelerde olağanüstü durum çerçevesinde tüm kamu ve sosyal etkinlikler iptal edilmiş, okullarda ve iş yerlerinde de faaliyetlere ara verilmişti.

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