taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1147
Euro
6.8532
Altın
1668.72
Borsa
111815.08
Gram Altın
328.096
Bitcoin
55775.73

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e çıktı

Şimdiye kadar 3 bin 858 kişide koronavirüs tespit edilen İtalya'da, son bir günde 41 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA | 05.03.2020 - 21:34..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e çıktı

İtalya'daki koronavirüs vakalarında bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor.

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, virüs vakalarına ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e çıktı

3 BİN 858 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtti.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e çıktı

TOPLAM 148 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Angelo Borrelli, ölü sayısının düne oranla 41 artışla 148'e ulaştığını bildirdi.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e çıktı

414 KİŞİ İYİLEŞTİ

Sivil Savunma Genel Müdürü Borelli, hastalık bulaşıp da iyileşenlerin sayısına da düne göre 138 kişi eklendiği ve toplam sayının 414'e çıktığını ifade etti.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e çıktı

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e çıktı

İlginizi Çekebilir
Koronavirüs NATO karargahına da sıçradı
NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) çalışan bir kişi ve ailesinde koronavirüs tespit edildi.
Türkiye ile Rusya arasında imzalanan 3 maddelik mutabakat
Moskova'daki İdlib zirvesi sonrası, sağlanan mutabakatın maddelerini Çavuşoğlu açıkladı.
Ateşkes ihlal edilirse Türkiye rejimi vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sürecine ilişkin, "Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği saldırılara cevap verme hakkını saklı tutacaktır." dedi.
Türkiye ile Rusya arasında anlaşma sağlandı
Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmelerden İdlib'de ateşkes kararı çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Moskova'da İdlib zirvesi
Moskova'da İdlib zirvesi
490
Türkiye ile Rusya arasında anlaşma sağlandı
Türkiye ile Rusya arasında anlaşma sağlandı
471
Türk SİHA'larına Fransız övgüsü
Türk SİHA'larına Fransız övgüsü
318
Putin Türk askerleri için başsağlığı diledi
Putin Türk askerleri için başsağlığı diledi
664
Cumhurbaşkanı, CHP'li Özkoç'a 1 milyonluk tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı, CHP'li Özkoç'a 1 milyonluk tazminat davası açtı
585
Bakan Süleyman Soylu, muhabirle tartıştı
Bakan Süleyman Soylu, muhabirle tartıştı
481
CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an
CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an
577
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir