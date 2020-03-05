İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 148'e çıktı

İtalya'daki koronavirüs vakalarında bilanço her geçen gün artmaya devam ediyor.

İtalya Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, virüs vakalarına ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

3 BİN 858 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtti.

TOPLAM 148 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Angelo Borrelli, ölü sayısının düne oranla 41 artışla 148'e ulaştığını bildirdi.

414 KİŞİ İYİLEŞTİ

Sivil Savunma Genel Müdürü Borelli, hastalık bulaşıp da iyileşenlerin sayısına da düne göre 138 kişi eklendiği ve toplam sayının 414'e çıktığını ifade etti.