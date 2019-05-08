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İtalya'da mafya operasyonu

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardia ve Piomento bölgelerinde mafyaya karşı gerçekleştirilen operasyonda aralarında siyasetçilerinde bulunduğu 43 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 05:02..
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İtalyan Ansa ajansının haberinde, Milano Mafya ile Mücadele Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 250 kadar jandarma ve mali polisin katılımıyla Lombardiave Piomente bölgelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

JANDARMADAN OPERAYSON

Kamu ihalelerinde usulsüzlük, yolsuzluk, siyasi parti ve derneklere yasa dışı maddi kaynak sağlama gibi suçlardan tutuklanan 43 kişi arasında eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin liderliğini yaptığı Forza İtalya Partisinden ve Milano Belediye Meclisi ile Lombardia Bölge Yönetiminde görevli olan bazı siyasetçilerin de bulunduğu kaydedildi.

TUTUKALAMA VE HAPİS

İhtiyati tutuklananların 12'sinin cezaevine gönderildiği, 16'sına ev hapsi verildiği, diğerlerine de haftada bir kez karakola gidip imza atma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Savcılığın söz konusu mafya oluşumuyla ilgili 95 kişi hakkında soruşturma yürüttüğü ve yeni tutuklamaların olabileceği ifade edildi.

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