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İtalya’da Morandi Köprüsü yıkıldı

Morandi köprüsünde geçtiğimiz yıl çökme yaşanmış, 43 kişi hayatını kaybetmişti.

İHA | 28.06.2019 - 13:50..
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İtalya’nın Cenova şehrindeki Morandi köprüsünde geçtiğimiz yıl çökme yaşanmış, 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün yetkililer bölgede yaşayan binlerce insanın bölgeden ayrılmasını istedi.

Bu sabah hamile kadınlar ve yaşılar dahil olmak üzere 3 bin 400’den fazla insan bölgeden ayrıldı.

ÇÖKEN KÖPRÜDE 43 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Köprüye yakın yollar trafiğe kapatıldı. Patlayıcılar köprünün hala ayakta kalan kısımları olan kulelere yerleştirildi. Patlamalar gerçekleştirilmeden dakikalar önce sirenler çalmaya ve köprünün etrafına yerleştirilen su tankları vasıtasıyla su sıkılmaya başlandı.

İtalya’da Morandi Köprüsü yıkıldı

HAVAYA UÇURULDU

Daha sonra köprünün kalıntıları yıkım ekibi tarafından kontrollü bir şekilde havaya uçuruldu.

Kuzey İtalya’yı Fransa’ya bağlayan A10 Otoyolu üzerinde bulunan Morandi köprüsü Cenova’da kritik bir yapıydı.

İtalya’da Morandi Köprüsü yıkıldı

İtalya’da Morandi Köprüsü yıkıldı

İtalya’da Morandi Köprüsü yıkıldı

İtalya’da Morandi Köprüsü yıkıldı

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