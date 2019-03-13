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İtalya'da okullara kabul etmede aşı şartı

İtalya'da çıkartılan yasal düzenlemeye göre, aşısı tamamlanmayan öğrenci okula kabul edilmeyecek.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 09:01..
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İtalya, özellikle geçen yıl kızamık vakalarındaki hızlı artışın ardından yasal düzenlemeyi gündeme getirdi.

Yeni kurallara göre, altı yaşına kadar çocukların aşı yaptırdığına dair resmi bir belge yoksa bu çocuklar yuvalara ya da anaokullarına kabul edilmeyecek.

UYMAYAN AİLELERE PARA CEZASI

6 ila 16 yaş arasındaki çocuklara okul yasağı getirilmeyecek, ancak çocuklarını aşısız olduğu halde okula gönderen aileler 500 Euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

İtalya'da okullara kabul etmede aşı şartı

ÖĞRENCİLERE UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Bologna'da 5000 kadar çocuğun geçerli aşı belgesi olmadığı belirtilirken, bazı okulların ailelere uzaklaştırma yazısı gönderdiği kaydedildi.

 

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