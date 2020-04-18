İtalya'da ölü sayısı 23 bin 227'ye yükseldi

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı 482 olarak açıklandı.

Ülkede toplam can kaybı 23 bin 227'ye yükseldi.

FARKLI BÖLGELERE YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, dün ulusal çapta eğrinin düşüşe geçtiğini teyit etmiş, sıkı karantina tedbirlerinin virüsün farklı bölgelere yayılmasının önüne geçtiğini söylemişti.

"Günlük yaşantımıza dair her şeyi yeniden düşünmeli ve organize etmeliyiz" diyen Brusaferro dün yaptığı açıklamada, Başbakan Giuseppe Conte’nin "Virüsle birlikte yaşayacağımız aşama" olarak tanımladığı kademeli normal hayata dönüşün 2. aşamasına büyük dikkatle geçmeleri gerektiğini belirtti.