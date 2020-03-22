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İtalya'da rahipler dahil 50 bin kişi karantinaya uymuyor

Karantina altına alınan İtalya'da onbinlerce kişinin uygulanması gereken tedbirleri ihlal ettiği belirtildi.

Haber Merkezi | 22.03.2020 - 09:03..
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İtalya'da 53 binden fazla koronavirüs vakası görüldü, 4 bin 825 kişi hayatını kaybetti.

Ağır bilanço karşısında karantinaya alınan ülkede 50 bin kişi, kuralları ihlal etmekle suçlanıyor. Bunlar arasında rahipler de var.

Resmi verilere göre, geçtiğimiz perşembe günü 9 bin 407 kişi virüsün kontrol altına alınmasına yönelik tedbirleri ihlal etti.

RAHİPLER, CENAZE TÖRENLERİNDE

İtalyan yetkililer, halkın iş, sağlık sorunları ve acil durumlar dışında evlerinden ayrılamayacağını vurguluyor.

İtalya'da rahipler dahil 50 bin kişi karantinaya uymuyor

Sokaklarda takibini sürdüren İtalyan polisi, kuralları ihlal edenlere göz açtırmıyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, birçok rahip, cenaze törenlerine devam etmeleri nedeniyle suçlamaların hedefli olmuş durumda.

PARA CEZASI YA DA 3 AYA KADAR HAPİS

Karantina kurallarını ihlal edenler, para cezası veya üç aya kadar hapis cezası alabilir.

Diğer taraftan, tedbirler kapsamında kapalı olması gereken dükkan ve restoranların müşterilere hizmet sunduğu belirtildi.

İtalya'da rahipler dahil 50 bin kişi karantinaya uymuyor

İtalya'da rahipler dahil 50 bin kişi karantinaya uymuyor

İtalya'da rahipler dahil 50 bin kişi karantinaya uymuyor

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