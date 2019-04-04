İtalya'da sünnet olan bebek yaşamını yitirdi

Geçen hafta İtalya'nın Bologna şehrinde 5 aylık bir bebek, annesi ve babası tarafından sünnet edilmiş ve bebek hayatını kaybetmişti.

BİR ÇOCUK DAHA SÜNNET EDİLİRKEN ÖLDÜ

İtalyan haber ajansı ANSA, bugün yeni doğmuş bir bebeğin de sünnet edilmek istenirken yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Nijerya asıllı ailede annesi ve anneannesi tarafından sünnet edilen bebeğin ölmesi üzerine polis, soruşturma başlattı.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Giulia Grillo ise konuyla ilgili sosyal medyada bir açıklama yaptı. Grillo, "Bir çocuk daha evde yasa dışı biçimde yapılan sünnet ritüeli nedeniyle öldü. Sünnet cerrahi bir işlemdir ve hijyen-sağlık şartlarının yerine getirilerek uygulanması gerekir. Çocukların hayatı ve sağlığı her şeyden önce gelir. Ailelere yardım için protokoller ve hekimler mevcut. Bu işlemi evde yapmayın, risk almayın!" ifadelerini kullandı.

ÖZEL KLİNİKLERDE ÜCRET OLDUKÇA YÜKSEK

İtalya'da bu tarz vakalar, son dönemlerde artış gösterdi. Ülkedeki devlet hastanelerinin tıbbi gereklilik haricinde sünnet operasyonu yapılmıyor, özel kliniklerde ise ücretler çok yüksek.