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İtalya'da ünlü sanatçının saçına DNA testi

İtalya'da dünyaya gelen ünlü sanatçı Leonardo Da Vinci'nin saç tellerinin bulunduğu ileri sürüldü. Bu saç tellerine DNA yapılarak, sanatçıya ait olup olmadığı tespit edilecek.

Haber Merkezi | 06.05.2019 - 18:19..
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Leonardo Da Vinci'nin 500'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle İtalya'nın çeşitli şehirlerinde etkinlikler düzenlendi.

SAÇLARI 1863 YILINDA TOPLANDI

Ünlü sanatçının doğduğu Vinci kasabasında ise ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre kasabadan ünlü sanatçıya ait bir tutam saç telleri bulundu.

Ünlü sanatçının saç telleri ise Museo Ideale Da Vinci müzesinde sergileniyor. Müzenin müdürü Alessandro Vezzosi, sanatçının saçlarının 1863 yılında yaşadığı kasabadan toplandığını ifade etti. Müzenin müdürü, saçları toplayan kişinin kimliğiyle ilgili bir bilgi vermedi.

İtalya'da ünlü sanatçının saçına DNA testi

SAÇ TELLERİNE DNA TESTİ

Ayrıca Vezzosi, bu saçların gerçekten sanatçıya ait olup olmadığını belirlemek üzere DNA yapacaklarını açıkladı.

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