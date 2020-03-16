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İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı

İtalya'da yaşayan araştırma görevlisi Senem Önen, ülkedeki durumu anlatarak, "İnsanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz" dedi.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 10:29..
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İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, İtalya'da her geçen gün daha fazla can kaybına sebep olurken, ülke genelinde ölenlerin sayısı 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.

Avrupa'da salgınının en fazla can kaybına neden olduğu ülkede halk, karantina altında kalarak evlerinden dışarı çıkmıyor.

İTALYA'DAKİ TÜRK AKADEMİSYEN UYARIDA BULUNDU

İtalya'da yaşayan ve öğretim görevlisi olan Senem Önen isimli kadın, içinde bulundukları durumu anlatarak herkesin tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Salgının ağır hissedildiğini belirten Senem Önen, hayatını kaybedenlerin çoğunun nefes darlığı çekmesi sonucu öldüğünü anlattı.

İtalya'da yaşayan Türk araştırma görevlisi son durumu anlattı

"İNSANLARIN NASIL ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMÜYORSUNUZ"

Sosyal medyada paylaşılan videolar üzerine de açıklama yapan Önen, "Siz tabii burada İtalyanların paylaştığı videoları görüyorsunuz. Balkondan balkona müzik yapıyorlar, bir şekilde morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar ama hastaneden gelen videoları görmüyorsunuz, insanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz, gerçekten çok dramatik." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

İtalya'da yaşayan Türk akademisyen son durumu anlattı

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