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İtalya'da yüksek hızlı tren projesi koalisyonu böldü

Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini seçime gidilmesini istedi

AA | 08.08.2019 - 23:33..
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İtalya'da yüksek hızlı tren projesi koalisyonu böldü

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin ortakları arasında bir süredir devam eden fikir ayrılıkları, dün Senato'da yapımı yıllardır süren Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi üzerine yapılan oylamayla krize dönüştü.

İtalya'da yüksek hızlı tren projesi koalisyonu böldü

Söz konusu projenin durdurulması için iktidardaki M5S'nin Senatoda verdiği önergenin dün, Lig ve diğer partilerce reddedilmesi, koalisyon ortaklarının gün boyu karşılıklı açıklamalarla birbirilerini suçlaması, Salvini'nin ortaklarıyla ipleri koparmasına yol açtı.

İtalya'da yüksek hızlı tren projesi koalisyonu böldü

"SÖZÜ SEÇMENE BIRAKACAĞIZ"

İtalya'da koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevini yürüten aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, "Yüksek hızlı tren oylamasında açıkça çoğunluğun olmadığını gördük. Bir karar alması için parlamentoya gidiyoruz ve sonrasında sözü artık seçmene bırakacağız." ifadesini kullandı.

İtalya'da yüksek hızlı tren projesi koalisyonu böldü

İtalya'da yüksek hızlı tren projesi protesto edildi

İtalya'da yüksek hızlı tren projesi koalisyonu böldü

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