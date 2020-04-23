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İtalya'daki kısıtlayıcı tedbirden sıkılan çocuk ağladı

Evde kalmaktan sıkılan küçük çocuk, artık evde kalmaya dayanamadığını söyledi. O anlarda annesinin cep telefonu kamerası kayıttaydı.

DHA |
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İtalya'daki kısıtlayıcı tedbirden sıkılan çocuk ağladı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da sosyal izolasyon uygulaması devam ediyor.

45 gündür sosyal izolasyonun uygulandığı İtalya'da evde kalan çocuklar duruma isyan etti.

BAŞBAKAN CONTE'YE MEKTUPLAR GİDİYOR

Evde kalmaktan bunalan çocuklar Başbakan Giuseppe Conte’ye mektup göndererek yalvarması üzerine, nisan ayı başında çocukların, sadece bir ebeveyniyle evinin etrafında kısa süreli vakit geçirmesine izin verildi.

İtalya'daki kısıtlayıcı tedbirden sıkılan çocuk ağladı ViDEO

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Tüm bu kısıtlamalardan sıkılan bir çocuğun dışarı çıkma isyanı ise annesinin çektiği görüntülere yansıdı.

Artık evde kalmaya dayanamadığını ifade eden çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı.

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