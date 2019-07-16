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İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

Kuzey İtalya'da, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alınırken, havaalanında hangarda sakladıkları bir füze de ele geçirildi.

DHA | 16.07.2019 - 00:36..
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İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

İtalya’nın kuzeyindeki Turin şehrinde, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 2001 yılında, neo-faşist Forza Nuavo siyası partisinin Senato adayı olduğu belirtildi.

İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Kimliği açıklanmayan şüphelinin, Milano’nun kuzeybatısındaki Gallarate şehrindeki evinde, 9 saldırı tüfeği, yaklaşık 30 av tüfeği, tabanca ve cephane bulunduğu duyuruldu. Ayrıca çok sayıda Nazi sembolü olan ‘svastika’ işlemeli antikanın da ele geçirildiği belirtildi.

İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

HANGARDAN FÜZE ÇIKTI

Ele geçirilen füzenin Fransız yapımı olduğu ve gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin bu füzeyi hangarda sakladıkları ve satmaya çalıştıkları bildirildi. Ayrıca, polis, doğu Ukrayna’daki Rus destekli isyanda yer alan İtalyanlarla ilgili daha önceki bir soruşturma kapsamında bu bulgulara ulaştığını duyurdu.

İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

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İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

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