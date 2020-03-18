İtalya'daki Türk gençlerden ana vatana koronavirüs mesajı

Koronavirüsün Avrupa’daki merkez üssü haline gelen İtalya’da yaşayan Türk gençleri, İtalya’nın yaşadığı acı ve sıkıntıları Türkiye’nin de yaşamaması için çektikleri videoyla, ana vatanlarını ve ailelerini uyaran bir sosyal sorumluluk işine imza attı.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Bergamo kentinde 3 yılı aşkın süredir yaşayan Psikolog Beyza Çakır'ın montajladığı, "İtalya'dan size 1 mesajımız var" adını verdikleri video, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni alıp, paylaşıldı.

İtalya'daki Türk gençlerden videolu koronavirüs mesajı

FİKRİN NASIL GELİŞTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Çakır, fikrin nasıl geliştiğine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "İtalya’da karantina dönemi başlamadan önce Türkiye'ye dönebilen arkadaşlarımızla görüşüyorduk. Onlar dediler ki; 'Burada şu anda birkaç vaka çıkmış durumda ve de kimse hiçbir şekilde dikkat etmiyor. Aynı İtalya’ya dönecek bu olay." dedi.

"BU KONUDA BİR ŞEY YAPMAK ZORUNDAYIZ DEDİK"

O arkadaşlarının Türkiye'ye döndüklerinde kendilerini karantinaya aldıklarını belirten Çakır, "Hepsi evlerindeydi ve aileleriyle görüşmedi. Biz de 'bu konuda bir şey yapmak zorundayız, çünkü bir sürü insan yurt dışından dönüyor. Bir şekilde oradan gelecek bu durum, yani illa ki gelecek, o yüzden herkesin bu bilinçte olması lazım gerek' diye düşündük." dedi.

"EN İYİ ŞEKİLDE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNDÜK"

Çakır, İtalya'da koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü kuzey bölgelerinde 4 bin kadar Türk öğrenci bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"'Ne yapabiliriz?' dedik. Bir şekilde 'Türkiye’ye bir mesaj yollayalım ve bunun önüne geçilsin, elimizden geldiğince biz de yardımcı olmaya çalışalım' diye düşündük. Edindiğimiz deneyimlerle nasıl çabuk hareket edebiliriz, bir şekilde zorunlu karantina sürecine girmeden neler yapılabilir? Çünkü gerçekten çok zor bir süreç. Bergamo Hastanesi'nden, Milano’daki bazı hastanelerden ve Codogno’dan videolar yayılıyor. Tabii ki, 'panik yapmadan bu durumu nasıl atlatabiliriz ve elimizden geldiğince en iyi şekilde nasıl yardımcı olabiliriz' diye düşündük açıkçası."





"AİLELERİMİZE MESAJ GÖNDERMEMİZ GEREKİYOR, ÇÜNKÜ İNANILMAZ KAYGILILAR"

Medyada her gün ölü sayısındaki artışların ve olumsuz haberlerin yer alması sebebiyle ailelerinin kaygılı olduğunu beliten Çakır, "Bir şekilde ailelerimize de bir mesaj göndermemiz gerekiyor, çünkü inanılmaz kaygılılar. Ne kadar da olsa görüntülü konuşsak da akılları bizde çok fazla kalıyor. Medyada inanılmaz kötü haberlerin yer alması, ölü sayısının artması nedeniyle çok tedirginler. Gerçekten biz iyiyiz, kendimizi koruyabiliyoruz ama şimdi onlar da dikkat etsin, çünkü biz de onlar için endişeleniyoruz. Bir yandan aslında bakıldığı zaman, risk grubunda olan ailelerimiz, büyüklerimiz için Türkiye’de İstanbul gibi bir gerçek var. Toplu taşıma olsun... Çok fazla nüfus olduğu için insanların birbirinden uzak durması mümkün değil." dedi.

"İNSAN BEYNİ BİR ŞEKİLDE HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYOR"

Çakır, çok sayıda can kaybının yaşandığı Bergamo ve Lombardiya’daki durumu psikolog olarak da değerlendirerek, "Bu süreçte, insan psikolojisi açısından karantinanın çok ilginç etkileri var. Zorunlu olmadığı noktada, yani sonuçta kendini ev karantinasına alabilirsin. Daha sıkıcı bir süreç ama zorunlu olduğunda vakit geçirmek için yaratıcılığını kullanmak zorundasın. Baktığınız zaman, her zaman ertelediğin şeyleri yapmaya başlayabiliyorsun aslında, değişik olumlu yanları da var.

Tabii bunlar günlük olarak değişiyor; bir gün iyisin, bir gün kötüsün, bir gün çıldıracak gibi oluyorsun bir sonraki gün daha iyisin güneş açıyor ama işte o süreç de insan beyni bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor." dedi.