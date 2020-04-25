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İtalya'dan 194 vatandaş, Karaman'da yurda yerleştirildi

14 günlük karantinada kalacakları Karaman'a getirilen vatandaşlar, burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurda yerleştirildi.

AA |
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İtalya'dan 194 vatandaş, Karaman'da yurda yerleştirildi

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışındaki vatandaşların tahliyesi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, İtalya'da bulunan 194 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak Konya Havalimanı'na indi.

KARAMAN'DA KARANTİNAYA ALINDILAR

Sağlık kontrollerinin ardından bu kişiler, sosyal mesafe kuralı da dikkate alınarak otobüslere bindirildi.

14 gün boyunca gözlem altında tutulacakları Karaman'a getirilen 194 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu'na yerleştirildi.

İtalya'dan getirilen 194 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi VİDEO

İtalya'dan 194 vatandaş, Karaman'da yurda yerleştirildi

İtalya'dan 194 vatandaş, Karaman'da yurda yerleştirildi

İtalya'dan 194 vatandaş, Karaman'da yurda yerleştirildi

İtalya'dan 194 vatandaş, Karaman'da yurda yerleştirildi

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