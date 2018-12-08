İtalya'dan Facebook'a 10 milyon euro para cezası

İtalya Rekabet Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların kişisel bilgilerini ticari amaçla yasa dışı kullandığı gerekçesiyle Facebook'a 10 milyon euro para cezası verildiği belirtildi.

BİLGİLER TİCARİ OLARAK KULLANILDI

Facebook'un tüketici yasasının 21. ve 22. maddelerini ihlal ettiği, kullanıcıları hemen haberdar etmeden ticari amaçlı kullandığı bildirildi.

Rekabet Kurulunun Facebook'un kullanıcılarının bilgilerine karşı dışarından siber bir saldırı olduğunda otomatik uyarı sisteminin bulunmadığını da ortaya çıkardığı kaydedildi.

PARA CEZASI YAĞIYOR

Kullanıcı verileri ile ilgili yaşanan skandal nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiren Facebook'un, bu nedenle trilyonlarca dolara ulaşabilecek para cezaları ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Özellikle Avrupa ülkeleri tarafından sıkıştırılan Facebook, bu zamana kadar oldukça fazla tazminat davası ile karşı karşıya kalmıştı.