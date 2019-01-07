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İtalya'dan Fransa hükümetine eleştiri

Ülkede hükümet ortağı iki siyasi partinin lideri, Fransa'da haftalardır eylem yapan "Sarı Yelekliler" hareketine destek verdi.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 22:07..
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Hükümet ortaklarından, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ile aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Sarı Yeleklilere destek veren açıklamalarda bulundu.

"Yeni bir Avrupa doğuyor"Di Maio, M5S'nin internet sitesindeki yazısında, Sarı Yeleklilere hitaben, "Sizinki, bizim 5 Yıldız Hareketini ve 4 Ekim 2009'dan itibaren milyonlarca İtalyanı canlandıran aynı ruh. Yeni bir Avrupa doğuyor. Sarı Yeleklilerin, hareketlerin, direkt demokrasinin Avrupası." ifadelerini kullandı.

FRANSA'YA ELEŞTİRİ

Mevcut Fransa yönetimini eski İtalyan hükümetine benzeten Di Maio, "Bunlar, halka dair çok daha önemli kararları dışarıda bırakan, vatandaşların taleplerine kulaklarını tıkayan politikalardır." değerlendirmesinde bulundu.

M5S lideri, partisinin kullandığı demokratik araçları Sarı Yelekliler ile paylaşmaya hazır olduklarını da kaydetti.

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