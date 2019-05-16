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İtalya'dan göçmen kurtaran STK'lara para cezası

İtalya hükümeti, sahil güvenlik ekiplerinin talimatlarına uymayarak denizden kurtarılan ve İtalya limanlarına götürülen her göçmen için 5 bin 500 euro para cezasına çarptırmayı planlıyor.

AA Özel Haber | 16.05.2019 - 10:44..
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İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, söz konusu kararnameyle sorumlu olduğu bakanlığın yetkilerini çoğaltarak sığınmacıların olduğu gemilerin, İtalyan kara sularına girişini daha kolay yasaklamayı amaçlıyor.

Salvini, daha önce birçok kez İtalya limanlarının, sivil toplum kuruluşlarına kapatıldığını duyurmuştu.

Yardım kuruluşları, İçişleri Bakanı Salvini'nin hazırladığı "göçmen karşıtı" kararnameyi, denizde hayat kurtaran sivil toplum örgütlerine karşı açılan bir savaş olarak tanımladı.

3 YILDA 80 BİN KİŞİ KURTARILDI

Önümüzdeki birkaç gün içinde Bakanlar Kurulu'na sunulacak ve daha sonra parlamento tarafından oylanacak olan kararnameye göre, sivil toplum örgütleri her göçmen için 5 bin 500 euroya kadar para cezasına çarptırılacak. İçişleri Bakanı'nın göç konusundaki tutumuna destek veren yeni kararname, sivil toplum kuruluşlarının denizdeki göçmenleri kurtarma operasyonlarını sona erdirmeyi amaçlıyor. Hesaplamalara göre kararname son 3 yıldır yürürlükte olsaydı, Sınır Tanımayan Doktorlar, denizden kurtarılan 80 bin insan için yaklaşık 440 milyon euro ödemek durumunda kalacaktı.

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