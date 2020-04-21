İtalya'dan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma kararı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İtalya, kısıtmaları kademeli olarak kaldırmaya karar verdi.

Açıklamayı, resmi Facebook hesabından İtalya Başbakanı Gisueppe Conte yaptı.

Başbakan Conte, "Keşke şunu söyleyebilseydim: Her şeyi tekrar açalım. Hemen. Yarın sabah başlıyoruz. Ancak böyle bir karar sorumsuz olur." dedi.

4 MAYIS'TA KADEMELİ AÇILMA

Conte, kademeli açılmanın 4 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı.

Her şeyin bir anda yeniden açılması kararının bulaşıcılık eğrisinin kontrolsüz bir şekilde yükselmesine yol açacağını belirten Conte, bunun da şimdiye kadar koronavirüse karşı tüm çabaların boşa gitmek olduğu anlamına geleceğini söyledi.

BÖLGESEL ÖZELLİKLER DİKKATE ALINACAK

İtalyan Başbakan, bölgesel özellikleri dikkate alan ulusal yeniden açılma planı temelinde hareket etmelerini gerektiğini vurguladı.

İTALYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs salgınının büyük yıkıma yol açtığı İtalya'da şimdiye kadar 181 binden fazla görülürken, 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

YAKLAŞIK 49 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Vaka sayısı bakımından ABD ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada yer alan ülkede yaklaşık 49 bin kişi ise sağlığına kavuştu.

KÜÇÜK İŞLETMELER, 22 MART'TA KAPATILDI

Conte hükümeti, 22 Mart'ta tedarik zinciri için önemli sayılmayan işletmeleri kapatmıştı.

Ülkedeki sanayi çevreleri ise son dönemde yaşanabilecek ekonomik felaketi önlemek adına bazı faaliyetlerin yeniden başlatılması için hükümete yoğun çağrıda bulunuyordu.

YÜZDE 8'LİK DARALMA BEKLENTİSİ

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İtalyan ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 8 daralması bekleniyor.

"KADEMELİ AÇILMA BİRİLERİNİ MEMNUN ETMEK İÇİN DEĞİL"

Gisueppe Conte, kısıtlamaların hafifletilmesinin kamuoyunun bir kısmını tatmin etmek ya da belirli bölgelerin taleplerini karşılamak için değil, kapsamlı bir çalışma ve bilimsel veriler temelinde gerçekleşeceğinin altını çizdi.