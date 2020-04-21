taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9588
Euro
7.5426
Altın
1695.68
Borsa
98175.21
Gram Altın
379.244
Bitcoin
47908.12

İtalya'dan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma kararı

İtalya Başbakanı Gisueppe Conte, kademeli açılmanın 4 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Conte, bunu birilerini memnun etmek için yapmayacaklarını söyledi.

REUTERS |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
İtalya'dan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma kararı

İtalya'dan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma kararı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında olan İtalya, kısıtmaları kademeli olarak kaldırmaya karar verdi.

Açıklamayı, resmi Facebook hesabından İtalya Başbakanı Gisueppe Conte yaptı.

Başbakan Conte, "Keşke şunu söyleyebilseydim: Her şeyi tekrar açalım. Hemen. Yarın sabah başlıyoruz. Ancak böyle bir karar sorumsuz olur." dedi.

4 MAYIS'TA KADEMELİ AÇILMA

Conte, kademeli açılmanın 4 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı.

Her şeyin bir anda yeniden açılması kararının bulaşıcılık eğrisinin kontrolsüz bir şekilde yükselmesine yol açacağını belirten Conte, bunun da şimdiye kadar koronavirüse karşı tüm çabaların boşa gitmek olduğu anlamına geleceğini söyledi.

İtalya'dan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma kararı

BÖLGESEL ÖZELLİKLER DİKKATE ALINACAK

İtalyan Başbakan, bölgesel özellikleri dikkate alan ulusal yeniden açılma planı temelinde hareket etmelerini gerektiğini vurguladı.

İTALYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs salgınının büyük yıkıma yol açtığı İtalya'da şimdiye kadar 181 binden fazla görülürken, 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

YAKLAŞIK 49 BİN KİŞİ İYİLEŞTİ

Vaka sayısı bakımından ABD ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada yer alan ülkede yaklaşık 49 bin kişi ise sağlığına kavuştu.

İtalya'dan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma kararı

KÜÇÜK İŞLETMELER, 22 MART'TA KAPATILDI

Conte hükümeti, 22 Mart'ta tedarik zinciri için önemli sayılmayan işletmeleri kapatmıştı.

Ülkedeki sanayi çevreleri ise son dönemde yaşanabilecek ekonomik felaketi önlemek adına bazı faaliyetlerin yeniden başlatılması için hükümete yoğun çağrıda bulunuyordu.

YÜZDE 8'LİK DARALMA BEKLENTİSİ

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İtalyan ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 8 daralması bekleniyor.

İtalya'dan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma kararı

"KADEMELİ AÇILMA BİRİLERİNİ MEMNUN ETMEK İÇİN DEĞİL"

Gisueppe Conte, kısıtlamaların hafifletilmesinin kamuoyunun bir kısmını tatmin etmek ya da belirli bölgelerin taleplerini karşılamak için değil, kapsamlı bir çalışma ve bilimsel veriler temelinde gerçekleşeceğinin altını çizdi.

İtalya'dan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma kararı

İtalya'dan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma kararı

İtalya'dan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma kararı

İtalya'dan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma kararı

İlginizi Çekebilir
Madagaskar Cumhurbaşkanı, canlı yayında korona ilacı içti
"Koronavirüsün ilacını bulduk" diyen Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ilacı içmek için kameraların karşısına geçti.
Kuzey Kore lideri Kim'in durumu kritik iddiası
Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Kim Jong-un'un geçirdiği ameliyat sonrası sağlık durumuyla ilgili ciddi problemler var.
Zimbabve'deki malarya salgınında 152 kişi öldü
Güney Afrika ülkesi Zimbabve'deki malarya salgınında, son dört ayda hayatını kaybedenlerin sayısı 152'ye yükseldi.
İngiltere, Türkiye'den sevkiyatı garantilemeden açıkladı
Türkiye'den 84 tonluk ekipman geleceğini açıklayan İngiliz hükümeti, sevkiyat gecikince eleştiri oklarının hedefi oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
222
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
Aydın'da karantinadaki evlere fotokapanlı önlem
46
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
Trump fırsatı gördü: 75 milyon varil ham petrol alacağız
93
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin
56
Trump'tan Demokrat valilere: Tutturdular test test test
Trump'tan Demokrat valilere: Tutturdular test test test
14
Kılıçdaroğlu, Meclis'e 23 Nisan çağrısı yaptı
Kılıçdaroğlu, Meclis'e 23 Nisan çağrısı yaptı
346
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
Abdurrahim Albayrak dolandırıldı
53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir