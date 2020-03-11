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İtalya'dan koronayla mücadeleye 25 milyar euro

Başbakan Giuseppe Conte, "Bu paket hemen kullanmak için değil. Acil durumun tüm zorluklarıyla yüzleşmek için ayırdık" dedi.

AA | 11.03.2020 - 16:22..
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Koronavirüs kıskacında olan İtalya, salgınla mücadele için çözümler arıyor.

3 haftadır devam eden salgında 631 kişi hayatını kaybederken, koronavirüs bulaşan kişi sayısı da 10 bini aştı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, başbakanlık sarayı Chigi'de, koronavirüsün ekonomideki etkileri ve sağlık hizmetlerine yönelik yeni ekonomik tedbirleri açıkladı.

KORONA İÇİN 25 MİLYAR EURO

Conte, koronavirüsle mücadele için hükümetin 25 milyar euroluk acil durum kaynağı ayırdığını bildirdi.

Yeni paketin detaylarını paylaşan Conte, "Bu paket hemen kullanmak için değil. Aksine bu acil durumun tüm zorluklarıyla yüzleşmek için 25 milyar euroluk olağanüstü bir kaynak ayırdık." dedi.

İtalya'dan koronayla mücadeleye 25 milyar euro

Virüsün en yaygın olduğu Lombardiya ve Piyemonte bölgelerinin yöneticilerinden gelen, salgınla etkin mücadele için tüm üretimin 15 günlüğüne durdurulması önerisine ilişkin ek kısıtlayıcı önlemleri göz ardı etmediklerini belirten Conte, "Lombardiya bölgesinin gerekli gördüğü diğer önlemleri ayrıntılı bir şekilde formüle etmesini bekliyorum. Biz dikkatli olmalıyız. Tepkilere ve duygusal taleplere yaslanamayız. Bize yol göstermesi gereken bir teknik bilimsel komite var ve onunla bir yol izlemeliyiz." şeklinde konuştu.

"KİMSE İŞİNİ KAYBETMEYECEK"

Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri de koronavirüs krizi nedeniyle GSYH'de birkaç gerileme beklemenin makul olduğunu söyledi. Gualtieri, koronavirüs nedeniyle kimsenin işini kaybetmeyeceğini bildirdi.

İtalya'dan koronayla mücadeleye 25 milyar euro

FIAT-CHRYSLER, HAFTA SONUNA KADAR ÜRETİMİNİ DURDURACAK

Bu arada, otomobil üreticisi Fiat-Chrysler'in, koronavirüsle mücadele kapsamında İtalya'daki 3 tesisinde hafta sonuna kadar üretimi durduracağı belirtildi.

İtalya'dan koronayla mücadeleye 25 milyar euro

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