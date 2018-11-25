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İtalya'dan Malta ve AB'ye düzensiz göçmen suçlaması

İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalya'ya doğru yolda olan ve yaklaşık 200 düzensiz göçmeni taşıyan geminin kendi karasularından geçmesine müsaade ettiği gerekçesiyle Malta'yı suçladı.

AA | 25.11.2018 - 11:43..
  1. Haberler
  2. Avrupa

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdiği gerekçesiyle Malta'yı suçlarken, bir şey yapmadığı için de Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

Salvini, İtalya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Malta'nın yaklaşık 200 düzensiz göçmeni taşıyan bir geminin kendi karasularından geçmesine müsaade ettiğini söyledi.

"MÜLTECİLERE İZİN VERİLİYOR"

Söz konusu geminin İtalya'ya doğru yolda olduğunu kaydeden Salvini, "Yine başlıyoruz. Malta'nın bir sahil güvenlik gemisi, 150-200 arasında düzensiz göçmeni taşıyan ve Akdeniz'in ortasında olan bir geminin İtalya'ya doğru gittiği bilgisini verdi. Yardım operasyonu için bütün bilgilere sahiptiler ama her zamanki gibi göçmenleri ülkemize göndermeye çalışıyorlar." dedi.

"Bu kaçıncı utanç." diyerek AB'ye de tepki gösteren Salvini, birliği düzensiz göçe karşı kapasitesiz olmakla suçladı. Salvini, "Brüksel, bu sorunlarla ilgilenmektense İtalya'ya karşı mektup yazmakla meşgul." ifadelerini kullandı.

"ACİL MÜDAHALE İSTİYORUZ"

Fas'ın Nador kıyılarından geçen perşembe günü hareket eden ve 70 düzensiz göçmeni taşıyan başka bir geminin de zor durumda olduğuna dikkati çeken Salvini, "Şimdiden çoğu öldü. İspanya makamları her türlü bilgiye sahip ama hiçbir kurtarma operasyonu yürütmedi. Avrupa'da acil müdahale istiyoruz." şeklinde konuştu.

Aşırı sağ görüşlü Lig partisinin de lideri olan Salvini, düzensiz göçmen akımıyla ilgili çağrıların ardı arkasının kesilmediğini, İtalyan römorkörün hafta içinde 120 düzensiz göçmeni denizden kurtardığını kaydetti.

İtalya ve Malta arasında başlayan ve daha sonra AB'ye de sıçrayan başka bir düzensiz göçmen krizi geçen haziran ayında yaşanmıştı. 629 düzensiz göçmenin bulunduğu Aquarius adlı gemi günlerce Akdeniz'de bekletilmiş ve sonunda kriz Malta'nın geminin "göçmenlerin AB ülkeleri arasında paylaştırılması" şartıyla kendi limanına demirlemesine izin vermesiyle çözülmüştü.

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