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İtalyan gazeteciden Trump'a ilginç protesto

Ek vergileri protesto etmek isteyen İtalyan bir gazeteci, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ABD Başkanı Trump'a iletmesi için parmesan hediye etti.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 12:36..
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, dört ülkeyi kapsayan Avrupa turunun ilk durağı İtalya'nın başkenti Roma oldu.

BASIN TOPLANTISINDA PROTESTO

İtalya Başkakanı Giuseppe Conte ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Avrupa’ya uygulamayı planladığı ek vergiler olan bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı çıkışında ise Pompeo, burada ilginç bir protesto ile karşı karşıya kaldı.

İtalyan gazeteciden Trump'a ilginç protesto

POMPEO'YA PARMESAN UZATTI

ABD'nin Avrupa'ya uygulamayı planladığı ek vergileri protesto etmek isteyen İtalyan bir gazeteci, bir anda basın toplantısının yapıldığı yerde sahneye çıktı. Gazeteci, burada Pompeo'ya parmesan peyniri uzattı.

POMPEO SADECE GÜLÜMSEDİ

Gazeteci, Pompeo'ya peyniri uzatırken, "Bunu Trump'a götürün." diye konuştu. Pompeo ise bu protesto karşısında sadece gülümsedi.

İtalyan gazeteciden Trump'a ilginç protesto

İTALYA BAŞBAKANI CONTE SİNİRLENDİ

İtalya Başkakanı Giuseppe Conte ise gazeteciyi sahneden uzaklaştırdı ve yapılan protestoya oldukça sinirlendi.

İtalyan gazeteciden Trump'a ilginç protesto

İtalyan gazeteciden Trump'a ilginç protesto

İtalyan gazeteciden Trump'a ilginç protesto

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