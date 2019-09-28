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İtalyan hayranları Can Yaman'ı İstanbul'da da buldu

İtalyan hayranları, Bebek'te bir mekan çıkışında Can Yaman'ı yakalayıp bol bol fotoğraf çektirdi. Genç oyuncu ise bu anlarda, gazetecilere ilginç açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi | 28.09.2019 - 11:44..
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'Erkenci Kuş' dizisiyle ününe ün katan, hatta ünü sınır dışına ulaşan oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz gün Bebek'te arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

İTALYAN HAYRANLARI ETRAFINI SARDI

Mekan çıkışında Yaman'ın etrafı, İtalyan hayranları tarafından bir anda sarıldı. Bu esnada neye uğradığını şaşıran Yaman, gazetecilere ilginç bir açıklamada bulundu.

İtalyan hayranları Can Yaman'ı İstanbul'da da buldu

"MİLLİ MAÇ GİBİ"

Yaman, “İstanbul’da bu kadar İtalyan turist olduğunu yeni fark ediyorum. Bu saatte Bebek’e gelip fotoğraf çektiriyorlar. Bu, Türk-İtalyan ilişkileri anlamında çok güzel bir şey. Milli maç gibi. Ülkeyi temsil etmek gibi.” dedi.

İtalyan hayranları Can Yaman'ı İstanbul'da da buldu

İtalyan hayranları Can Yaman'ı İstanbul'da da buldu

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