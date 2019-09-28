İtalyan hayranları Can Yaman'ı İstanbul'da da buldu

'Erkenci Kuş' dizisiyle ününe ün katan, hatta ünü sınır dışına ulaşan oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz gün Bebek'te arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

İTALYAN HAYRANLARI ETRAFINI SARDI

Mekan çıkışında Yaman'ın etrafı, İtalyan hayranları tarafından bir anda sarıldı. Bu esnada neye uğradığını şaşıran Yaman, gazetecilere ilginç bir açıklamada bulundu.

"MİLLİ MAÇ GİBİ"

Yaman, “İstanbul’da bu kadar İtalyan turist olduğunu yeni fark ediyorum. Bu saatte Bebek’e gelip fotoğraf çektiriyorlar. Bu, Türk-İtalyan ilişkileri anlamında çok güzel bir şey. Milli maç gibi. Ülkeyi temsil etmek gibi.” dedi.