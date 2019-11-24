taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7137
Euro
6.2997
Altın
1462.22
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.632
Bitcoin
41854.11

İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu

Agrigento Cumhuriyet Başsavcılığı, Lampedusa'nın bir mil açığındaki göçmen teknesinin alabora olmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

AA | 24.11.2019 - 16:56..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Lampedusa Adası'nın bir mil açığında dün alabora olan tekneden ilk aşamada 13'ü kadın, 3'ü çocuk toplam 149 kişi kurtarıldığı belirtildi.

Haberde, göçmenlerin, 20 kişinin kayıp olduğunu bildirmesi üzerine arama çalışmalarına olumsuz deniz ve hava koşullarında devam edildiği bilgisi yer aldı.

5 KADIN GÖÇMENİN CESEDİNE ULAŞILDI

İtalya Sahil Güvenlik ekipleriyle mali polisin çalışmaları sonucu 5 kadın göçmenin cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Agrigento Cumhuriyet Başsavcılığının da hadiseye ilişkin yasa dışı göçü teşvik, deniz kazası ve çoklu adam öldürme gibi suçlamalardan soruşturma açtığı belirtildi.

149 GÖÇMEN KURTARILDI, KAYIPLAR HALA ARANIYOR

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığınca dün yapılan açıklamada, önce 143 olarak açıklanan kurtarılan göçmen sayısının, ilerleyen saatlerde 149 olarak güncellediği ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedilmişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
70 milyon liranın talihlisi: Biletimi bulanı ödüllendireceğim

70 milyon liranın talihlisi: Biletimi bulanı ödüllendireceğim

225
Muharrem İnce, kurultayı işaret etti

Muharrem İnce, kurultayı işaret etti

266
Muharrem İnce: Dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi

Muharrem İnce: Dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi

287
İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız

İzmir'de Erdoğan'ı güldüren küçük kız

122
Milletvekilleri çakarlarını geri istiyor

Milletvekilleri çakarlarını geri istiyor

482
Prens Andrew tacizci çıktı, saraydan kovuldu

Prens Andrew tacizci çıktı, saraydan kovuldu

93
CHP'li Aykut Erdoğdu, kaçak yapısını yıktı

CHP'li Aykut Erdoğdu, kaçak yapısını yıktı

331
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir