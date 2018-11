İtalyan mutfağını keşfe hazır mısınız

Örf ve geleneklerimizin aynı olanlarından yazalım mesela; kız istiyorlar, aynı bizim gibi çiçekli çikolatalı kız isteme merasimleri var. Davul zurna yok ama kalabalık düğün seviyorlar. Hatta Manzari dağının eteklerinde yaşayan Moenalla köyü sakinleri, 324 yıldır tek kelime Türkçe bilmeden, Türk gelenek ve görenekleriyle yaşıyorlar. Halayları var inanamazsınız. Tam bizim gibi değil ancak onların da Tarantella adında yöresel halk oyunları mevcut. Misafiri de çok seviyorlar ve sıcakkanlılar. Şimdi bu kadar benzerlikten sonra, İtalyan mutfağının göze çarpan, en sevdiğimiz, aşina olduğumuz yiyeceklerine yakından bakalım...

Yurt dışı seyahatlerinde en çok rağbet gören yerlerden biri Mc Donalds’lar oluyor. Bir de pizzacılar. Tabi bazı ülkeler bu açıdan biz Türklerin daha rahat hissettiği yerler. Bunlardan biri de İtalya. İtalyan mutfağı genel olarak bizim damak tadımıza hitap ediyor. Tabi biz İtalyan mutfağı dediğimizde aklımıza direkt olarak pizza ve makarna geliyor. Ancak koskoca bir İtalyan mutfağını sadece pizza ve makarnalarla tanımak, Türk mutfağını sadece kebaplardan ibaret bilmek kadar vahim bir durum aslında.

MENÜSÜNÜ EZBERLEMEK BİRAZ ZOR OLACAK

Hem tarihi İtalya yemek kültüründe, hem günümüz İtalyan yemek sofralarında; evlerde ve mekanlarda apertivo, antipasto, primo, secondo, dolce ve caffe sunum ve sıralaması diye bir şey var. Yetmezmiş gibi contorno ve digestivo da menüye ekleniyor. Kelimelerin İtalyanca olduğuna bakmayın ne demek olduklarını hemen açıklayayım;

Apertivo: Tam tahmin ettiğiniz gibi aperatifleri açıklar. Basit bir giriş sayılabilir.

Antipasto: Girişten önceki ön giriş diyel tabir edebiliriz. Yemek öncesi demek, oldukça da iştah açıcılar.

Primo: Giriş yemeği. Çorba da olabileceği gibi başlı başına bir yemek sayılabilecek makarna, risotto gibi kocaman tabaklar da olabilir.

Seconde: “İkinci” manasındaki sunum ana yemektir. “Et” yemeği olması beklenir. Yöreye, mevsime ve aşçıya bağlı olarak kırmızı veya beyaz et olur. Domuz, büyükbaşlar, kanatlılar ve balıkların hepsi olabilir.

Dolce: Tatlı. En meşhur İtalyan tatlısı tiramisunun İtalyanca “uçur beni” anlamına geldiği düşünülürse tatlıya ciddi bir tutku var. Kurabiye, çikolata v.s. de olabilir. Roma‘da dondurma da olur.

Cafee: Olmazsa olmaz bitiriş kahvesidir. Elbette ilk tercih espresso olsa da bin çeşit İtalyan kahvesi bulunuyor.

Contorno: Yan yemek olan arkadaş vakitli ve zengin İtalyan sofralarında olur. Taze salata, haşlama sebze gibi yan yemekleri içeriyor.

Formaggio e frutta: Peynir ve meyveleri ifade eden bu tabak kimi zaman en başta gelir, kimi zaman arada, kiminde en sonra. Sohbete ve ortama bağlı.

KAHVALTI KÜLTÜRLERİ YAP-BİTİR

Tabii ki günümüzde artık bir kahve, kuruvasan ile geçiştiriyor olsak da, hem restoranlarda hem de köklü İtalyan evlerinde ya da çalışanlar için hafta sonlarında devam eden bir İtalyan kahvaltı kültürü var. Özünde iki çeşit. Tatlı (dolce) ve tuzlu (salato). Dolce kahvaltı tatlı bir kek ve kahveden oluşurken, tuzlu, salata kahvaltı seçeneği meyve suyu ve sandeviçten oluşuyor diye özetleyelim. İtalya’da kahvaltı gerçekten çok hızlı yenilen, geçiştirilen şipşak bir öğün, onu da belirtelim.

ÖNCELİK MAKARNANIN: LA PASTA

İtalya’nın en meşhur yemeğini seçmek zor. Pizza mı makarna mı derken önceliği makarnanın olsun. Bildiğimiz makarnanın İtalyan işi olanı pişirim seviyesi, sosları, biraz da kültürü.

Aldente pasta: Makbul ve yaygın olan az pişmiş makarna. Tanelerin daha diri kaldığı her tür makarna kesiminde uygulanabilir.

Makarna, yumurtalı taze makarna ve kurutulmuş makarna olarak ikiye ayrılıyor. Bizim de genelde yediğimiz kuru makarna oluyor. Şekillerine göre yüzlerce makarna ismi var. Dünya çapında bilinen en meşhur İtalyan makarnaları, penne, spaghetti, fusuli, lazanya, risotto, linguine olarak sıralanabilir. İç malzemesi olan tortellini, ravioli de çok bilinen makarna çeşitleri...

PİZZA DEYİNCE AKLIMIZA İLK ONLAR GELİYOR: LA PİZZA

İtalyanları dünya çapında meşhurlaştıran pizzalarının en klasiği şehirden adını alan Napoli Pizza. Margarita da meşhur. Öyle Amerikan pizzalarında veya fast food pizzacılarda olduğu gibi ekmek kalınlığında hamur yok İtalya’da. İnce geniş açılmış hamur üzerine kalın ve bol malzeme konuyor ancak burada da büyük bir sadelik hakim. 15 çeşit ürünü bir pizzada görüyorsanız ya İtalya’da değilsiniz ya da çok turistik saçma bir mekandasınız. Pizzalarda taze yeşillik (roka v.s.) sızma zeytinyağı, iyi peynir, taze baharat olmazsa olmaz.

PEYNİRLERİ HOLLANDA'YLA KAPIŞIR

Dünya’nın en güzel peynirleri nelerdir dersek çok fazla seçenek karşımıza çıkar, ancak en meşhur peynirleri sıralarsak; İtalya, Hollanda ile yarışacak popülerlikte bana kalırsa. Tüm yemeklerde de kullanıyorlar.

Parmesan: Tabii ki her yemeğin yanına gelmesiyle bir şekilde elinizin altında olacak lezzet. Pizzalar kadar, rendelenmiş bir biçimde, çorbalara, salatalara ve ana yemeklere, kısaca her şeye eklenebilen, e her şeye de yakışan bir peynir.

“Pecorino” olarak isimlendirilen tüm peynirler koyun sütünden yapılıyor ve bence çok leziz. Devamında da şehir ismi geliyor. Mesela; “Pecorino Toscano” , Toscana yöresinde yapılan peynir. Toscana mutfağına özgü çorbalarda, kırmızı et ve sebze yemeklerinde kullanılıyor.

İtalyan Zeytinyağları: Bizden batıdaki tüm Akdeniz ülkelerinde ve bizim Ege yerleşimlerimizde olduğu gibi zeytinyağı mutfak için son derece önemli bir yere sahipt. Tüm yemeklerde mümkünse zeytinyağı tercih ediliyor, sofrada merhaba demek için de küçük ekmekle kekikli vs. zeytinyağı sunumu ve birçok çeşit pizzanın üzerine ek olarak masaya servisi de yaygın.

Pesto sos ve yemek sosları: Hem makarnayı hem de diğer lezzetlere tat katan İtalyan sosları, benzersiz özelliklerini Akdeniz’in verimli topraklarından ve İtalyanların meraklı damak tatlarından alıyor. Fesleğenli pesto sos sanırız domates sostan (ketçap) sonra Dünya’nın en meşhuru olabilir.

Prosciutto crudo: Açık havada kurutulmuş, tuzlanmış jambon diyebiliriz. “Prosciutto di Parma” örneğinde olduğu gibi üretildiği şehri sembolize eden isimlerle karşımıza çıkıyor.

Balıklar: Üç tarafı denizlerle çevrili bir Avrupa ülkesi olan İtalya elbette balık konusunda da çok zengin bir Akdeniz mutfağı. Buldun mu ye.

Balzamik Sirke: “Hea balzamico”, İtalya’nın meşhur sirkesi salatalarınıza hardalla beraber lezzet katacak.

La trippa alla Romana: Roma usulü işkembe olan bu lezzet İtalyanın sakatat ürünlerinden ve oldukça pahalı. İşkembenin içinde soğan, havuç, kereviz, nane ve tabii ki peynir var.

TATLI DEYİNCE MEŞHUR ROMA DONDURMASI

Sadece başkent Roma’nın değil birçok şehrin dondurması kendine özel ve çok güzel olur ancak özellikle Roma Dondurması en meşhurudur. Roma gezisi sırasında birkaç euroya külahta yiyebileceğiniz taze dondurmaların sütü ve hazırlanış şekli kadar, kıvamı ve sayısız çeşidi de Roma dondurmasnı meşhur kılıyor.