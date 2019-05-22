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İtalyan polisinden eylemcilere sert müdahale

İtalya'da polis, aşırı sağcı Forza Nuova Partisi mitingini protesto eden sol gruba sert şekilde müdahale etti, bir kişi gözaltına alındı.

İHA | 22.05.2019 - 13:11..
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Bologna Maggiore Meydanı'nda yapılan Forza Nuova mitingini protesto etmek için toplanan yaklaşık bin 500 kişilik grup polis kordonunu yararak kapatılan meydana girmek istedi.

AŞIRI SAĞCILARLA POLİS ARASINDA OLAY YAŞANMADI

Meşaleler yakan gruba polis coplarla müdahale etti. Göstericilerle polisin çatışmasının ardından bir kişi gözaltına alındı.

Olayların ardından sol görüşlü grup daha sonra tekrar yola çıkarak Bolonya ara sokaklarında protestolarına devam etti ancak aşırı sağcılarla ve polislerle temas yaşanmadı.

İtalyan polisinden eylemcilere sert müdahale VİDEO


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