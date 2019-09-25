İtalyan ressam İslami motifleri tablolarına taşıdı

Araştırmalarında rastladığı İslami ögeleri çeyrek asırdır eserlerine yansıtan İtalyan ressam Luigi Ballarin, Roma ve Venedik'in ardında İstanbul'da açtığı atölyesinde eserlerini ve Türkiye tecrübelerini anlattı.

ÇOCUKLUK İLGİSİNİ SANATINA TAŞIDI

Venedik'te doğan, resim ve heykelle ilgilenen bir çevrede büyüyen Ballarin, çocuk yaşlardan itibaren Müslümanlarla etkileşim halinde oldu.

Murano cam sanatıyla ilgilenen Müslümanlarla küçük yaşlarda tanışan Ballarin, İslam ve kültürel ögeleriyle ilgili yıllarca araştırmalar yaptı, birçok İslam ülkesini gezerek, İslami motiflerin ve ibadet ritüellerini inceledi.

Venedik'in turistik avantajından dolayı küçük yaşlardan itibaren farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Ballarin, şöyle devam etti: "Küçüklüğümden beri resim yapıyordum ama bir amaç için çizmiyordum. Ciddi anlamda resme kendimi verdikten sonra İslami motifleri tabloya taşımaya başladım. Müslümanlarla bağlantım çocukluktan geliyor. Çocukken tanıdıklarımız, Suudi Arabistanlı şeyhlere Murano camlarından eserler yapıyorlardı. Bu süreçte ben de İslam hakkında daha fazla şey öğrendim ve İslami kültür öğelerine ilgi duymaya başladım. Tatillerde Müslümanların yaşadıkları bölgelere gidiyordum ve oradaki kültürel yapıları gözlemleme fırsatı buluyordum. Hayatım boyunca çok farklı hayatları ve kültürleri tanıdım. İslam'a olan ilgim ritüellerini inceledikten sonra daha fazla arttı. Çocuklukta başlayan ilgim 30 ve 40'lı yaşlarda sanata dönüşmeye başladı. İslami motifler üzerine çalışmak bana mutluluk veriyor."





"CAMİLER BENİM İLHAM KAYNAĞIM"

Eserlerinin çoğunluğunda İslami ibadet ritüeline yer verdiğini belirten Ballarin, "İslam'da kadın, ibadet, ritüeller ve kültürel özelliklerle ilgili çok sayıda okuma yaptım. Asıl ilgi alanım ise Hac dönemi oldu. Haccın bende çok özel ve farklı bir yeri var. Nasıl namaz kılınacağını ve ibadet edildiğin bilmediğim halde sık sık camiye gidiyorum ve kendi dilimde dua ediyorum. Camiler çok mistik ve kutsal alanlar. Tüm bunlar benim ilham kaynağım ve eserlerimin çoğunun merkezi." ifadelerini kullandı.