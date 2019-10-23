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İtalyan vekil parlamentoda çikolata kutusu fırlattı

Irkçı söylemleri ve haddini aşan eylemleriyle tanınan İtalyan sağ parti milletvekili Angelo Ciocca, Türkiye’nin Suriye’de terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na saldırdı.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 14:41..
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İtalyan vekil parlamentoda çikolata kutusu fırlattı

İtalya’nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Angelo Ciocca, skandal bir harekete imza attı.

Avrupa Parlamentosu olağan oturumu esnasında Barış Pınarı Harekatı’ndan bahseden getiren İtalyan milletvekili Angelo Ciocca, Türk parlamenterlerin getirmiş olduğu çikolata kutusunu fırlatarak kendince tepki gösterdi.

TERÖRİSTLERE SİVİL DEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye'deli harekatı sivillere uyguladığını iddia ederek YPG’li teröristleri konu dışına çekip masum göstermeye çalışan Ciocca, Türklerin sivillerin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti.

İtalyan vekil parlamentoda çikolata kutusu fırlattı VİDEO

Kendisine yönelik uyarıları dikkate almayan Ciocca, Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlatırken "eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ciocca, Avrupa Birliği'nin İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetmesine tepki olarak AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici'nin toplantı notlarını yere atarak ezmişti.

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