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İtalya'nın ardından İspanya da karantinada

İspanya'da koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına alındığı resmen açıklandı.

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 16:40..
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İspanya'da 5232 vaka ile birlikte şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 133 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İspanyol televizyonları, İtalya'da olduğu gibi "evde kal" sloganıyla sosyal medyada başlatılan kampanyaya geniş yer vermeye başladı.

İspanya hükümeti ülkede yaygınlığı artıran koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına aldı.

EVDEN ÇIKMAK İÇİN BAZI ŞARTLAR VAR

Olağanüstü hal ilan edilen ülkede vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek.

İspanya İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği bildirildi.

İspanyol basınından çıkan haberler, kabine toplantısı sırasında yayınlandı.

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