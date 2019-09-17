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İtalya'nın göçmenleri kabulü, Macaristan'ı kızdırdı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İtalyan hükümetinin düzensiz göçmenlere limanlarını açma kararını tehlikeli bulduklarını belirtti.

AA | 17.09.2019 - 23:11..
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, İtalyan hükümetinin göçmen politikasına tepki gösterdi.

"ENDİŞE VERİCİ VE TEHLİKELİ BİR ADIM"

Avrupa'ya yeteri kadar düzensiz göçmenin ulaştığını savunan Szijjarto, "Macar hükümeti, İtalyan hükümetinin, Güney İtalya limanlarını yasa dışı göçmenlere açma kararını, endişe verici ve tehlikeli bir adım olarak değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın göçmen dalgasını karada, sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin de arasında bulunduğu önceki İtalyan hükümetinin ise denizde durdurduğunu iddia eden Szijjarto, İtalya hükümetinin son adımını "geri gidiş" olarak niteledi.

"SINIRLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

İtalyan hükümetinin izlediği politikanın insan kaçakçılarının çıkarına olduğunu savunan Szijjarto, "Biz İtalyan hükümetinin aksine sınırlarımızı koruyacağız ve yasa dışı göçmenlerin girişine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İtalya'nın göçmenleri kabulü, Macaristan'ı kızdırdı

MACARİSTAN'IN KAÇAK GÖÇMENLERE KARŞI TEDBİRLERİ

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenlere şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

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