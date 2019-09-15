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İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin kurduğu yeni hükümet, göçmenleri taşıyan Ocean Viking gemisini ülkeye kabul etti.

İHA | 15.09.2019 - 04:05..
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İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

İtalya’nın verdiği bu karar sivil toplum örgütü S.O.S Akdeniz’in sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada İtalya hükümetinin, Ocean Viking gemisinin 82 göçmenle Lampedusa Adası’na kabul edildiği aktarıldı.

İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

GÖÇMENLER SEVİNÇTEN DANS ETTİ

Gemiyi kiralamış olan ve gemide göçmenlerle birlikte olan Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi de kararı doğrulayarak sosyal medya hesaplarında göçmenlerin sevinç anlarını paylaştı.

İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

ESKİ BAŞBAKAN SALVİNİ ENGELLEMİŞTİ

Gemide 58 erkek, 6 kadın, 1’i bir yaşında olmak üzere 17 küçük çocuk ve gemiyi kiralayan Sınırsız Doktorlar üyeleri de bulunuyordu. Eski Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin, gemide bulunan göçmenlerin İtalya kıyılarındaki limanlara ayak bakmasına şiddetle karşı çıktığı biliniyordu.

İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

SALVİNİ: DÖNDÜĞÜMÜZDE HEPSİNİ GÖNDERECEĞİZ

Koalisyon krizinin ardından istifa eden ve hükümeti dağılan aşırı sağcı ve AB karşıtı Matteo Salvini, sosyal medyadan verdiği görüntülü mesajda, "Geri döndüğümüzde o göçmenlerin hepsini geri göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

İtalya’nın yeni hükümeti, göçmenleri kabul etti

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