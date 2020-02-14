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İtalyanlar yazdı: Libya'da Hafter'i Türkiye durdurdu

Bir İtalyan gazetesindeki makalede, Türkiye'nin, Libya'da meşru hükümete verdiği destekle masadaki kartları değiştiren taraf olduğu ve Halife Hafter'in ilerleyişini durdurduğu ifade edildi.

AA | 14.02.2020 - 16:52..
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İtalyanlar yazdı: Libya'da Hafter'i Türkiye durdurdu

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Stampa'da, Francesca Sforza imzalı "Türkler, Hafter’in ilerleyişini durdurdu. General, Di Maio'ya ateşkes sözü verdi" başlığıyla bir makale yayınlandı.

İtalyanlar yazdı: Libya'da Hafter'i Türkiye durdurdu

Makalede, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun sürpriz olarak önceki gün Trablus, dün de Bingazi’ye yaptığı ziyaretler ve özellikle de Bingazi’de darbeci General Hafter ile yaptığı görüşmelere yer verildi.

"HAFTER ATEŞKESE HAZIR"

"Libya’da bir hareketlenme var: General Halife Hafter, İtalyan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Bingazi’de gerçekleştirdiği görüşme sırasında ilk kez bir diyaloğa açık ve kalıcı bir ateşkes için çalışmaya hazır göründü." ifadesine yer verilen makalede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"MASADAKİ KARTLARI TÜRKLER DEĞİŞTİRDİ"

"Elbette ki hiçbir garanti yok ancak diplomatik çözümleri dinlemeye daha fazla yatkınlık var. Bu yeni tavrın başlıca nedeni, Trablus’taki Türklerin varlığı. Bölgeyi askeri açıdan takviye ederek ve de her türlü saldırının başarısızlığa uğramaya aday olacağını Hafter’in açık ve net şekilde anlamasını sağlayarak, masanın üzerindeki kartları değiştirenler Türkler oldu.

İtalyanlar yazdı: Libya'da Hafter'i Türkiye durdurdu


Trablus, Ankara'nın sıkı kontrolü altında olunca ve Hafter'in askeri emelleri boyut değiştirerek aleni şekilde küçülünce, Bakan Di Maio'nun Berlin Konferansı'nda belirlenen 5+5 formatındaki diyaloğun pekiştirilmesi yönündeki mesajı, daha verimli bir saha bulmuş oldu."

İtalyanlar yazdı: Libya'da Hafter'i Türkiye durdurdu

"CENEVRE'DEKİ ÇALIŞMALAR DAHA UMUTLU BAŞLAYACAK"

Makalede, İtalyan Bakan'ın, "Diplomasi, bombalarla aynı sürelere sahip değil ancak ileri adımlar atıldı." yorumunu yaptığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ateşkesi ve silah bırakma şartlarını belirlemek üzere Libyalı tarafların oluşturacağı 5+5 formatlı komitenin gerçekleştirilmekten çok uzak göründüğü Berlin Konferansı'nın hemen akabindeki günlere nispeten, şimdi komiteyi oluşturacak üyelerin hepsinin isimleri belirlendi. 18 Şubat'ta Cenevre’deki çalışmalar daha umutlu başlayacak."

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