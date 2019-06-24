İtalya'yı trenle gezecekler için ayrıntılı rehber

Herkes İtalya'yı sever. Neden sevmesin? Çok tutkulu bir ülke: yiyecek, şarap, heykel, resim... Muhtemelen Avrupa'nın kulağa en cazip gelen ülkelerinden biri. İtalya, karşı konulmaz yemekleri, antik mimarisi ve kendine has kültürüyle eşsiz bir sanat gezegeni.

Söz konusu İtalya olunca, tek bir şehirle yetinmek zor olsa gerek. "Hazır oraya kadar gitmişim, 3 büyük kenti görmeden dönmeyeyim" diye düşünmeden edemiyor insan. Her ne kadar iç uçuşlar hızlı ve pratik gözükse de euronun durumu malum. Biraz nostalji, biraz da hesap yapalım; trenle İtalya'da seyahat etmek nasıl oluyormuş bir bakalım.

ÜLKENİN BİR UCUNDAN DİĞERİNE HIZLI SEYAHAT

İtalya'da tren yolculuğu, başta büyük şehirler olmak üzere ülkenin çoğunu görmek için uygun ve ucuz bir yol. İtalya sana küçük kasabaları ve büyük şehirleri birbirine bağlayan bölgesel trenler sunar. Ülke çapında raylı sistem 1800'lü yıllarda başlamış ve Faşist Mussolini rejimi döneminde oldukça genişletilmiş. Bugün İtalya’nın herhangi bir bölgesinden trene atlayıp, ülkenin diğer ucundan çıkman bir lüks değil. Trenle seyahat etmek, büyük şehirleri ziyaret etmek için genellikle en hızlı ve pratik seçenek.

TRENITALIA VE FRECCE TRENLERİ POPÜLER OLANLAR

Nereden başlasak? diye düşünceler kafanı karıştırmasın. Önce gitmek istediğin şehirleri belirle. Bu şehirler Roma, Floransa, Venedik olsun mesela. Üzerine yük olmayacak küçük bir bavul hazırla, düşelim yollara. Şimdi sana tek tek ne yapman gerektiğini anlatacağım.

Uçağın hangi şehre iniş yaparsa yapsın, merkez istasyonuna varman zor değil. Genelde şehir merkezlerine konuşlanan tren istasyonunu bul, bir sonraki durak için biletini al ve trene bin. Gittiğin her şehirde aynı işlemlerle hareket edeceksin. Aslında bilmediğin işler değil, seni zorlayacak tek şey İtalyanca olsa gerek.

15 EUROYA DA BİLET VAR, 40 EUROYA DA

Daha ayrıntılı bilgilerle ilerleyelim;

Bazı istisna tren markaları dışında tüm trenler, ulusal demir yolu hattının bir parçası olan Trenitalia’dan geçer. Frecce ise, İtalya'nın yalnızca büyük şehirler arasında çalışan hızlı trenleri.

Şehirlerarası gezen nispeten hızlı diğer trenler ise Intercity ve Intercity Plus.

Özel bir demiryolu şirketi olan Italo, birkaç büyük şehir arasındaki rotalarda hızlı trenler kullanıyor. Bu tren markalarının bütçeleri kendi içinde değişiyor. Kışın 15 euroya bilet bulabileceğin gibi, sezonda 40 euroya da çıkabilir.

Benim tren biletlerim Ocak ayında 15-20 euro arasında değişiyordu. Aynı biletler temmuz ayında 30-40 euroyu bulmuştu. Önceden online olarak bilet alarak kar edebilmen mümkün.

ASILI PANOLARDA TRENİN GELECEĞİ SAAT VE PLATFORM YAZIYOR

Tren istasyonlarında, yakında varacak olan treni belirten ekranlar var. Bu ekranlardan trenin geliş saatini, hangi numaraya ait platforma yanaşacağını kontrol ediyorsun. Örneğin Milano varış saati 14.40 ise hemen yanında 'platform 2' şeklinde belirtiliyor.

Aynı havaalanlarındaki gibi. İlk bakışta trenin orada değilse panik yapma. Çok erken olabilir, çünkü panoda yalnızca en erken kalkışlar listelenir. Genelde senin treninin hangi platforma yanaşacağı varışından 10 dakika önce açıklanıyor.





BİLET ALMA SEÇENEKLERİN

Tren biletlerini istasyonlardaki makinelerden alabileceğiniz gibi, online olarak da satın alabilirsin. 2 farklı şekilde bilet sahibi olabilirsin;

Online satın alabileceğin Trenitalia veya Italo'de tren tarifelerini internetten ulaş. Biletin satın alma işleminin ardından telefonuna düşecek. Garanti olması için online biletinin çıktısını almanda fayda var.

İstasyonlarda, bilet almak istediğin şehre ait trenin saatini ve varış noktasını, ihtiyaç duyduğun bilet sayısını ve bilet sınıfını ( primo veya secondo ) içeren bilet satış noktaları mevcut. Bu da ikinci seçeneğin.

Çevrimiçi bir bilet satın alırsan, o zaman tam olarak aynı trende olmalısın. Geç kalırsan veya kaçırırsan, rezervasyonunu çevrimiçi olarak değiştirmelisin.

Trenitalia'nın telefonuna gönderilen e-posta veya sms metin mesajı ile elektronik biletleri var.

Trenine binmeden hemen önce, yeşil ve beyaz makineyi bulup biletinin bir köşesini makinadaki bölmeye bir sokup, çıkar. Bu, biletinin kullanım saatini ve tarihini yazdıracak.

PRATİK İP UÇLARI: AMAN DİYEYİM DİKKAT!

Trene bindikten sonra tren şefi gelip biletini görmek isteyecek. Telefon bu, akıllı da olsa şarjı bitti mi şansın yok. Bu yüzden her türlü yanına bir çıktı almış olmalısın.

İtalyanca'da platformlar binari olarak adlandırılıyor. Aklında bulunsun.

DİĞER YOLCULARA 'ÇAV' DEMEYİ İHMAL ETME

Genellikle, bagajın için koltukların üzerinde küçük raflar veya daha büyük bagajların için her bir koridora yakın özel bölmeler var. Bu arada istasyonlarda 'emanet bavul' teslim alan dükkanlar yapmışlar. Oldukça güvenilir. İstersen yükünü cüzi bir miktara buraya teslim edip, şehri gezdikten sonra teslim alıp yola devam edebilirsin. Ben 4 saatlik bavul teslimi için 6 euro ödemiştim.

Trene binerken oturan diğer yolcuları selamlamak gelenek gibi bir şey. Basit bir buongiorno(günaydın) veya çav (Ciao) deyip, yoluna devam et.

Trenden indikten sonra kimsenin valizinle ilgili olarak sana yardım etmesine veya taşıma teklifine izin verme.

ANA TREN İSTASYONLARI

Milano Porta Garibaldi / Milano Centrale

Roma Tiburtina / Roma Termini (merkez istasyonu) -> ROMA TE

Bologna Centrale (merkez istasyonu)

Napoli Merkez (merkez istasyonu) -> NA C.LE

Floransa Santa Maria Novella (merkez istasyonu) -> Fl.SMN

Venedik Santa Lucia (adada) -> VE. SL

Venedik Mestre (ana karada) -> MESTRE

Milano Merkez (merkez istasyonu) -> MI C.LE

Genova Piazza Principe (merkez istasyonu) -> GE PP

Genova Stazione Brignole -> GE BRIG

La Spezia Centrale (merkez istasyonu) -> SPEZIA

Pisa Centrale (merkez istasyonu) -> PISA C.



