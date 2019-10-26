İtanbul'da Huzur Uygulaması 2019-5 başladı

İstanbul başlatılan uygulamada ekipler İstanbul'da ku uçurtmadı. Beşiktaş’taki uygulamada üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir şahıs gözaltına alındı.

HAVADAN HELİKOPTER DESTEĞİ

İstanbul genelinde asayişi sağlamak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Huzur Uygulaması 2016-5” saat 16.00 itibarıyla başladı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde Özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağlarken polis helikopteri de havadan destek verdi.





1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş İskelesi önünde vatandaşlar üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yapan ekipler, bir şahısın üzerinde bir miktar esrar ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs kelepçelenerek emniyete götürüldü.





DEDEKTÖR KÖPEKLER DE KULLANILDI

Beşiktaş’ta asayiş ekiplerinin vatandaşlar üzerindeki denetlemeleri sürerken narkotik köpeği Eros da durdurulan araçları didik didik aradı, vatandaşlar özel eğitimli köpeği büyük bir dikkatle izledi.



